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    АПЛ. «Эвертон» примет «МЮ», «Челси» в гостях у «святых», «Ман Сити» против «Ливерпуля»

    Результаты и подробности матчей 32-го тура чемпионата Англии по футболу

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    «Ман Сити» — «Ливерпуль»
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    «Ман Сити» — «Ливерпуль»
    С 8 по 10 апреля проходят матчи 32-го тура Английской Премьер-лиги.

    «Ньюкасл Юнайтед» — «Вулверхэмптон» 1:0

    В матче 32-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» одержал домашнюю победу над «Вулверхэмтоном» — 1:0.

    На 68-й минуте голкипер гостей Жозе де Са срубил Криса Вуда на газон в своей штрафной, и рефери без раздумий указывает на «точку».

    Классно с 11-ти метров пробил Вуд — мяч в сторону левой «шестерки» прилетел, а Са прыгнул в другую сторону.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ньюкасл — Вулверхэмптон 1:0
    Гол: 1:0 Крис Вуд (пенальти) (72') Ньюкасл: Мартин Дубравка, Эмиль Крафт, Фабиан Шёр, Дэниел Бёрн, Мэтт Таргетт, Бруно Гимарайнс (Шон Лонгстафф, 88'), Джонджо Шелви, Жоэлинтон, Райан Фрейзер (Мигель Альмирон, 13'), Крис Вуд, Аллан Сент-Максимен (Джейкоб Мёрфи, 90') Вулверхэмптон: Хван Хи Чан (Педру Нету, 78'), Фабиу Силва, Франсиску Тринкан (Чем Кэмпбелл, 78'), Фернандо Марсал (Райан Айт Нури, 86'), Жоау Моутинью, Люк Кандл, Хонни, Макс Килман, Конор Коди, Вийи Боли, Жозе Са Предупреждения: Фабиан Шёр (56'), Жоау Моутинью (87')

    «Сороки» поднялись на 14-е место с 34 очками, в активе «волков» по-прежнему восьмая строчка и 49 баллов.

    Календарь и таблица АПЛ

    Следующий матч «Ньюкасл» проведет 17 апреля дома против «Лестера», а «Вулверхэмптон» поедет в гости к «Бернли» 24 числа.

    «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед»

    9 апреля, 14:30 мск

    «Саутгемптон» — «Челси»

    9 апреля, 17:00 мск

    «Уотфорд» — «Лидс Юнайтед»

    9 апреля, 17:00 мск

    «Арсенал» — «Брайтон энд Хоув Альбион»

    9 апреля, 17:00 мск

    «Астон Вилла» — «Тоттенхэм Хотспур»

    9 апреля, 19:30 мск

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    «Брентфорд» — «Вест Хэм Юнайтед»

    10 апреля, 16:00 мск

    «Лестер Сити» — «Кристал Пэлас»

    10 апреля, 16:00 мск

    «Норвич Сити» — «Бёрнли»

    10 апреля, 16:00 мск

    «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»

    10 апреля, 18:30 мск

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