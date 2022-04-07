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    Сутормин: Надеюсь, «Зенит» возьмет оба трофея в этом сезоне

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    Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился эмоциями после продления контракта с сине-бело-голубыми до 2025 года.

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    «Эмоции самые положительные и приятные! Рад, что буду защищать цвета "Зенита" еще три года — для меня это большая честь и ответственность.

    Главная мотивация на эти ближайшие годы? Выиграть как можно больше трофеев, развиваться как футболист и радовать болельщиков — и командными успехами, и собственной игрой.

    Надеюсь, мы возьмем оба титула в этом сезоне и продолжим побеждать в будущем», — цитирует Сутормина пресс-служба клуба.

    На текущий момент «Зенит» лидирует в РПЛ, опережая идущее вторым «Динамо» на 3 очка за 7 туров до конца чемпионата, а также вышел в четвертьфинал Кубка России, где сыграет с «Аланией».

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