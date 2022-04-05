Президент ФИФА рассказал, возможна ли замена Ирана на Италию на ЧМ-2022

Президент Международной федерации футбола (ФИФА)прокомментировал слухи о том, что о возможной замене сборной Ирана на Италию в списке участников финальной части ЧМ-2022.

Ранее сообщалось, что Италия может попасть в финальную стадию чемпионата мира в Катаре, если ФИФА исключит Иран из числа участников турнира из-за запрета для женщин на посещение стадионов в стране.

«Призываю вас быть серьезными. Италия почти всегда участвует в чемпионатах мира, другие страны хотят участвовать чаще, и крайне важно давать им больше надежды.

Я думаю о том, что пережил в детстве, и мне жаль, что сегодня другие дети не могут этого сделать.

В этом разделенном мире важно иметь больше шансов объединиться и вместе заниматься спортом. Сейчас лучшие игроки играют в лучших лигах, а все остальные лишены такого права», — цитирует Инфантино Football Italia.

Напомним, сборная Италии проиграла Северной Македонии (0:1) в полуфинальном стыковом матче квалификации ЧМ-2022.