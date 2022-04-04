начнут матч в 20:30 в чемпионате Турции по футболу, 04.04.2022.

Последний матч между собой: «Йени Малатьяспор» — «Истанбул Башакшехир» 1:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Истанбул Башакшехир» — «Йени Малатьяспор». Коэффициент ставки — 2.00.

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