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    Прервется ли беспроигрышная серия «Истанбула»?

    «Истанбул Башакшехир» — «Йени Малатьяспор». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Суперлига, 4 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Истанбул Башакшехир
    Прогноз и ставки на «Истанбул Башакшехир» — «Йени Малатьяспор»
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    «Истанбул Башакшехир» идет на шестом месте
    «Истанбул Башакшехир» сыграет на своем поле с «Йени Малатьяспором» в рамках 31-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 4 апреля, начало — в 20:30 мск. «Истанбул Башакшехир» — «Йени Малатьяспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 04 Апреля 2022 года
    Истанбул Башакшехир
  • Стамбул
    •  Истанбул Башакшехир 20:30 Йени Малатьяспор Йени Малатьяспор
  • Турция. Суперлига
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    «Истанбул Башакшехир»

    Эта команда начала сезон откровенно неудачно. Зато потом набрала приличный ход, после чего какое-то время была в тройке.

    Тем не менее, начиная с конца февраля «Истанбул Башакшехир» не знает побед, из-за чего теперь занимает шестую строчку.

    Эта неудачная форма выразилась в пятиматчевой безвыигрышной серии при одной ничьей — в игре с «Бешикташем» (2:2).

    Все прогнозы на футбол

    От зоны еврокубков стамбульцы, которые проиграли три последние поединка кряду, отстают на пять очков.

    «Йени Малатьяспор»

    После 30 туров «Йени Малатьяспор» замыкает турнирную таблицу турецкой Суперлиги, имея на своем счету 20 очков и отстает от безопасной строки на 16 баллов.

    За последние 17 матчей во всех турнирах «абрикосовые» смогли победить в чемпионате лишь раз, когда 4 марта в Суперлиге обыграли «Адана Демирспор» (1:0).

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    • До этого коллектив не знал успеха в 14 играх во всех первенствах.

    Впрочем, даже после вышеуказанной победы команда потерпела два поражения в матчах с «Алтаем» (0:1) и «Касимпашой» (0:2).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,33.

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    Успех гостей оценивается в 9,50, тогда как ничья — в 4,60.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,00.

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    «Истанбул Башакшехир» — «Йени Малатьяспор»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 04.04.2022. Прогнозы на футбол. Прервется ли беспроигрышная серия «Истанбула»?
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