В 16:00 03.04.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав чемпионате Франции по футболу.

Последний матч между собой: «Брест» — «Монпелье» 0:4 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Монпелье» — «Брест» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.05 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Брест»).

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