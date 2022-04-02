Мартинес — о жеребьёвке ЧМ-2022: Это действительно сложная группа для сборной Бельгии

Главный тренер сборной Бельгиипрокомментировал итоги жеребьёвки финального турнира чемпионата мира — 2022 в Катаре.

«Это действительно сложная группа. Хорошо, что мы играем немного позже, чем обычно, поэтому наша подготовка к соперникам будет немного дольше. Это действительно сложная группа по разным причинам, но это фантастические команды, которых мы с нетерпением ждём.

Очевидно, у нашей сборной есть связь с Марокко. У нас были такие игроки, как Маруан Феллаини и Насер Шадли, которые имеют корни с этой страной. Канада провела сильную квалификацию, так что встреча с ними тоже обещает быть хорошей. Хорватию мы хорошо знаем, они не зря заняли второе место в прошлом турнире», — цитирует Мартинеса пресс-служба ФИФА.