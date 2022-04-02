Гвардиола прокомментировал выездную победу над «Бернли»

Главный тренер «Манчестер Сити»дал комментарий по поводу победы его команды над «Бернли» (2:0) в матче 31 тура чемпионата Англии.

«Манчестер Сити» приехал за победой и добился ее. После паузы на матчи сборных никогда не знаешь, что может произойти. Из-за высокой травы было непросто, но мы адаптировались к полю.

Забить гол на пятой минуте было важно, но впереди оставалось еще 85 минут. Во втором тайме соперник больше давил, перешел на 4-4-2 и действовал агрессивнее. И наша ситуация осложнялась тем, что мы не забили третий мяч.

Здорово претендовать на титул, именно в таком положении ты и хочешь быть в апреле и мае. Вот за что мы боролись последние 10-11 месяцев«, — цитирует испанца Sky Sports.

"Ман Сити" с 73 очками лидирует в таблице АПЛ с отрывом от "Ливерпуля" в один пункт.