Саутгейт считает сборную Англии одним из претендентов на победу в ЧМ-2022

Главный тренер сборной Англииоценил шансы «трех львов» на предстоящем чемпионате мира в Катаре-2022.

«Я уже говорил это команде, если мы сможем пройти в полу-финал, то сможем выйти и в финал. Если пройдем в финал, то можем его выиграть. Это и так понятно.

У нас были хорошие выступления последние 3-4 года и я считаю, что мы одни из претендентов на титул. Но сделать это очень трудно, и мы должны играть максимально хорошо, чтобы заслужить это.

Это действительно испытание для нас, потому что нам нужно быть в хорошей форме. Над этим мы работаем каждый день. Я думаю, что мы именно та команда, с которой остальные сборные не хотят встретиться», — цитирует Саутгейта SkySports.

Напомним, что жеребьевка финальной стадии чемпионата мира пройдет в Дохе сегодня, 1 апреля, а сам турнир пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.