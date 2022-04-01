Клуб Бекхэма этим летом хочет купить Месси

в ближайшее время планирует предпринять попытку подписать нападающего «Пари Сен-Жермен»

По информации испанского издания AS, американский клуб, совладельцем которого является Дэвид Бекхэм, готов сделать 34-летнему аргентинцу внушительное предложение.

При этом в руководстве «Интер Майами» понимают, что убедить Месси будет непросто.

Между тем, главной целью «ПСЖ» на трансферном рынке в случае ухода Месси станет нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.

Месси перешел в «ПСЖ» в августе 2021 года на правах свободного агента, подписав двухлетний контракт с опцией продления еще на один сезон.

В текущем сезоне Месси провел за «ПСЖ» 26 матчей, в которых забил семь мячей и сделал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Месси не планирует уходить из «ПСЖ» по окончании сезона.