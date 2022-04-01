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    Луис Энрике: Мы хотим покорить этот чемпионат мира и не собираемся менять свой стиль

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    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике оценил результаты жеребьевки ЧМ-2022 для своей команды.

    Луис Энрике и Ханс-Дитер Флик
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    Луис Энрике и Ханс-Дитер Флик

    Испанцы в группе E сыграют с Германией, Японией и победителем стыкового матча Коста-Рика — Новая Зеландия.

    «Мы хотим покорить этот чемпионат мира. Не собираемся менять свой стиль игры, будь то товарищеский матч, чемпионат Европы или мира.

    У нас очень четкий стиль игры, с нами будет трудно конкурировать. Любая команда может оказаться сильнее нас, но и мы можем обыграть любого соперника.

    Этот сложный жребий может в итоге оказаться простым в зависимости от хода турнира. Кто знает, в каком состоянии команды подойдут к нему. Могут быть сюрпризы.

    Из второй корзины Германия была самым сильным соперником. Мощная команда, а после прихода топ-тренера они стали еще лучше.

    Но мы — другая сила, седьмая в мире [в рейтинге ФИФА], и у нас есть желание покорить мир, и это не изменится.

    Легких матчей у нас не будет, тем более таковым не будет первый на турнире. Мы не очень хорошо знаем Японию — будет сложно», — цитирует Энрике Marca.

    В последнем матче команд Испания разгромила Германию со счетом 6:0 в рамках Лиги наций в ноябре 2020 года.

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