Луис Энрике: Мы хотим покорить этот чемпионат мира и не собираемся менять свой стиль

Главный тренер сборной Испанииоценил результаты жеребьевки ЧМ-2022 для своей команды.

Испанцы в группе E сыграют с Германией, Японией и победителем стыкового матча Коста-Рика — Новая Зеландия.

«Мы хотим покорить этот чемпионат мира. Не собираемся менять свой стиль игры, будь то товарищеский матч, чемпионат Европы или мира.

У нас очень четкий стиль игры, с нами будет трудно конкурировать. Любая команда может оказаться сильнее нас, но и мы можем обыграть любого соперника.

Этот сложный жребий может в итоге оказаться простым в зависимости от хода турнира. Кто знает, в каком состоянии команды подойдут к нему. Могут быть сюрпризы.

Из второй корзины Германия была самым сильным соперником. Мощная команда, а после прихода топ-тренера они стали еще лучше.

Но мы — другая сила, седьмая в мире [в рейтинге ФИФА], и у нас есть желание покорить мир, и это не изменится.

Легких матчей у нас не будет, тем более таковым не будет первый на турнире. Мы не очень хорошо знаем Японию — будет сложно», — цитирует Энрике Marca.

В последнем матче команд Испания разгромила Германию со счетом 6:0 в рамках Лиги наций в ноябре 2020 года.