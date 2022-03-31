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    Представитель ФИФА: То, что Италия сыграет на ЧМ-2022 — утопия

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    Исполнительный член ФИФА Эвелина Кристиллин оценила шансы сборной Италии попасть на чемпионат мира 2022 года в Катаре, если организация исключит национальную команду Ирана из состава участников соревнований.

    Сборная Италии не попадет на ЧМ-2022
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    Сборная Италии не попадет на ЧМ-2022

    Ранее сообщалось, что ФИФА может исключить Иран из участников мундиаля, потому что женщинам в данной стране не разрешают посещать стадионы.

    «В среду в Катаре прошло заседание исполнительного совета ФИФА, а сегодня состоялся конгресс с участием всех делегаций, включая Иран.

    Мы никогда не обсуждали вопрос об исключении Ирана с чемпионата мира. Даже если бы это произошло, на их место была бы выдвинута другая азиатская сборная.

    Давайте просто выбросим из головы мысль о том, что Италия может поехать на чемпионат мира, это невозможно. То, что Италия сыграет на турнире — утопия», — цитирует Кристиллин Football Italia.

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