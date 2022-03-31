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    СМИ: Италия может попасть на ЧМ-2022, если ФИФА исключит Иран

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    Международная федерация футбола (ФИФА) может исключить Иран из списка команд-участниц чемпионата мира в Катаре, сообщает Republicworld.

    Роберто Манчини
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    Роберто Манчини

    Иран может быть дисквалифицирован из-за инцидента, который случился 29 марта во время матча квалификации ЧМ Иран — Ливан (2:0) в Мешхеде.

    На игру было продано 12 500 билетов, из которых 2 000 достались женщинам. Болельщицы смогли добраться до стадиона, однако на саму арену их не пустили.

    В интернете появилось видео, на котором женщины, собравшиеся перед стадионом, утверждали, что власти использовали для их разгона перцовый баллончик.

    Мохсен Давари, губернатор Мешхеда, принес пострадавшим свои извинения, а президент страны Ибрахим Раиси велел министерству внутренних дел разобраться в произошедшем, сообщает Gulf News.

    В 2019 году ФИФА уже предупреждала Федерацию футбола Ирана о том, что наложит санкции, если женщины не смогут посещать футбольные матчи.

    Есть теоретическая вероятность того, что место Ирана на ЧМ займет страна с самым высоким коэффициентом в мировом рейтинге, каковой является Италия, уже лишившаяся шансов на мундиаль после поражения от Северной Македонии в стыках.

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