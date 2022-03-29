начнут матч в 21:45 в финальном матче отборочного раунда ЧМ-2022 по футболу, 29.03.2022.

Последний матч между собой: «Швеция» — «Польша» 3:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Польша» — «Швеция» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.22 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Швеция»).

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