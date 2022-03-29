В 21:45 29.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе G отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Албания U21» — «Англия U21». Коэффициент ставки — 1.78 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Англия U21»).

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