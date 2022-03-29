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    Албания U21 — Англия U21. Смотреть онлайн в прямом эфире

    29.03.2022 в 21:45 начнется матч в группе G отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года Албания U21 — Англия U21

    Футбол Евро-2023 U21
    В 21:45 29.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матча Албания U21 — Англия U21 в группе G отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

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    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Албания U21» — «Англия U21». Коэффициент ставки — 1.78.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Англия U21»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Албания U21 — Англия U21.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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