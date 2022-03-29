Албания U21 на своем поле сыграет против Англия U21 в очередном туре отбора молодежного ЧЕ-2023. Игра пройдет 29 марта, начало — в 21:45 по мск. Албания U21 — Англия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Албания U21

Молодежная сборная Албании не рассчитывает на выход в финальную часть. У нее на счету девять баллов и существенное отставание от первых двух строк.

В данном цикле «орлы» смогли выиграть три поединка, дважды одолев Андорру и переиграв дома Словению 2:0. Остальные же четыре игры они проиграли с общим счетом 1:10.

Коэффициенты матча Албания U21 — Англия U21 1 9.50 X 5.20 2 1.28 Ставка

Несколько дней тому назад албанцы потерпели домашнее фиаско от сборной Чехии со счетом 0:1. И данное поражение стало для них третьим подряд, но до этого они дважды уступили в гостях.

Все прогнозы на футбол

Стоит отметит, что вот уже как 17 поединков подряд во всех турнирах Албания не играет вничью, девять раз победив за этот период при восьми неудачах.

Англия U21

В прошлом году молодежная сборная Англии приняла участие в финальной части континентального первенства, где не смогла преодолеть групповой этап.

В этой же отборочной компании «три льва» пока провели пять поединков, в которых набрали 13 очков и идут на второй строке, отставая от лидера на три пункта, но имеют две игры в запасе.

В данной компании англичане смогли добыть пять победных результатов и один поединок свели вничью, не сумев переиграть на выезде сверстников из Словении — 2:2.

Накануне же молодежка Англии на своем поле смогла обыграть Андорру со счетом 4:1, что стало для них первой игрой в этом году.

Между собой эти сборные в данной вековой категории провели два поединка, оба которых выиграли англичане — 5:0 и 3:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают значительное предпочтение гостям. На победу Англии U21 предлагают — 1.21.

На викторию Албании U21 дают — 9.10, ничья оценена — в 6.50.

Прогнозируем, что и на этот раз выиграют англичане, сумев пробить фору в -1,5 гола.