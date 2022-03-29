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    Англичане привезут три очка из Албании

    Албания U21 — Англия U21. Прогноз, ставка (к. 1.78) на футбол, отбор на молодежный ЧЕ-2023, 29 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Албания U21 — Англия U21
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    Морган Гиббс-Уайт
    Албания U21 на своем поле сыграет против Англия U21 в очередном туре отбора молодежного ЧЕ-2023. Игра пройдет 29 марта, начало — в 21:45 по мск. Албания U21 — Англия U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа G 29 Марта 2022 года
    Албания U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа G
    •  Албания U21 21:45 Англия U21 Англия U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа G
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    Албания U21

    Молодежная сборная Албании не рассчитывает на выход в финальную часть. У нее на счету девять баллов и существенное отставание от первых двух строк.

    В данном цикле «орлы» смогли выиграть три поединка, дважды одолев Андорру и переиграв дома Словению 2:0. Остальные же четыре игры они проиграли с общим счетом 1:10.

    Коэффициенты матча Албания U21 — Англия U21

  • 1
  • 9.50
  • X
  • 5.20
  • 2
  • 1.28
  • Ставка
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    Несколько дней тому назад албанцы потерпели домашнее фиаско от сборной Чехии со счетом 0:1. И данное поражение стало для них третьим подряд, но до этого они дважды уступили в гостях.

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    Стоит отметит, что вот уже как 17 поединков подряд во всех турнирах Албания не играет вничью, девять раз победив за этот период при восьми неудачах.

    Англия U21

    В прошлом году молодежная сборная Англии приняла участие в финальной части континентального первенства, где не смогла преодолеть групповой этап.

    В этой же отборочной компании «три льва» пока провели пять поединков, в которых набрали 13 очков и идут на второй строке, отставая от лидера на три пункта, но имеют две игры в запасе.

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    • В данной компании англичане смогли добыть пять победных результатов и один поединок свели вничью, не сумев переиграть на выезде сверстников из Словении — 2:2.

    Накануне же молодежка Англии на своем поле смогла обыграть Андорру со счетом 4:1, что стало для них первой игрой в этом году.

    Между собой эти сборные в данной вековой категории провели два поединка, оба которых выиграли англичане — 5:0 и 3:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают значительное предпочтение гостям. На победу Англии U21 предлагают — 1.21.

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    На викторию Албании U21 дают — 9.10, ничья оценена — в 6.50.

    Прогнозируем, что и на этот раз выиграют англичане, сумев пробить фору в -1,5 гола.

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    Албания U21 — Англия U21: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 29.03.2022. Прогнозы на футбол. Англичане привезут три очка из Албании
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