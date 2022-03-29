Албания U21
Молодежная сборная Албании не рассчитывает на выход в финальную часть. У нее на счету девять баллов и существенное отставание от первых двух строк.
В данном цикле «орлы» смогли выиграть три поединка, дважды одолев Андорру и переиграв дома Словению 2:0. Остальные же четыре игры они проиграли с общим счетом 1:10.
Коэффициенты матча Албания U21 — Англия U21
Несколько дней тому назад албанцы потерпели домашнее фиаско от сборной Чехии со счетом 0:1. И данное поражение стало для них третьим подряд, но до этого они дважды уступили в гостях.
Стоит отметит, что вот уже как 17 поединков подряд во всех турнирах Албания не играет вничью, девять раз победив за этот период при восьми неудачах.
Англия U21
В прошлом году молодежная сборная Англии приняла участие в финальной части континентального первенства, где не смогла преодолеть групповой этап.
В этой же отборочной компании «три льва» пока провели пять поединков, в которых набрали 13 очков и идут на второй строке, отставая от лидера на три пункта, но имеют две игры в запасе.
В данной компании англичане смогли добыть пять победных результатов и один поединок свели вничью, не сумев переиграть на выезде сверстников из Словении — 2:2.
Накануне же молодежка Англии на своем поле смогла обыграть Андорру со счетом 4:1, что стало для них первой игрой в этом году.
Между собой эти сборные в данной вековой категории провели два поединка, оба которых выиграли англичане — 5:0 и 3:0.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают значительное предпочтение гостям. На победу Англии U21 предлагают — 1.21.
На викторию Албании U21 дают — 9.10, ничья оценена — в 6.50.
Прогнозируем, что и на этот раз выиграют англичане, сумев пробить фору в -1,5 гола.