Защитник «Динамо» Бальбуэна попал в символическую сборную тура квалификации ЧМ-2022

Фабиан Бальбуэна Фото: globallookpress.com
Символическая сборная тура квалификации ЧМ-2022:
Голкипер: Алисон Бекер (Бразилия, «Ливерпуль»).
Защитники: Франк Фабра (Колумбия, «Бока Хуниорс»), Фабиан Бальбуэна (Парагвай, «Динамо» Москва), Тьяго Силва (Бразилия, «Челси»), Рональд Араухо (Уругвай, «Барселона»).
Полузащитники: Луис Фернандо Диас (Колумбия, «Ливерпуль»), Эрнесто Вальверде (Уругвай «Реал»), Родриго Де Пауль (Аргентина, «Атлетико»), Анхель Ди Мария (Аргентина, «Пари Сен-Жермен»).
Нападающие: Неймар (Бразилия, «Пари Сен-Жермен»), Лионель Месси (Аргентина, «Пари Сен-Жермен»).