Защитник «Динамо» Бальбуэна попал в символическую сборную тура квалификации ЧМ-2022

Илья Буров: Бороться за медаль в Китае было тяжелее, чем в Корее. Уровень спортсменов серьезно вырос

Уже на второй Олимпиаде подряд Илья Буров приносит в копилку сборной России медаль в лыжной акробатике. Владислав Прусаков пообщался с героем завершившихся Игр в Пекине