Египет обыграл Сенегал в первом матче за выход на ЧМ-2022, Гана и Нигерия разошлись миром

Сборная Египта Фото: globallookpress.com
Счёт в игре на 4-й минуте открыл Салиу Сисс, который срезал мяч в свои ворота.
В параллельном матче сборная Ганы на своем поле сыграла вничью с командой Нигерии — 0:0.
На 77-й минуте нигерийский полузащитник Одженекаро Этебо забил гол, однако он был отменён после просмотра видеоповтора.
В третьем раунде отбора принимают участие 10 команд, среди которых Марокко, ДР Конго, Египет, Сенегал, Камерун, Алжир, Гана, Нигерия, Мали и Тунис.
Пары сыграют по два матча: дома и в гостях. Пять победителей примут участие в чемпионате мира. Ответные матчи между командами состоятся 29 марта.