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    Египет обыграл Сенегал в первом матче за выход на ЧМ-2022, Гана и Нигерия разошлись миром

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    Сборная Египта одержала домашнюю победу над командой Сенегала (1:0) в первом матче третьего раунда турнира за выход в финальную часть чемпионата мира в Катаре.

    Сборная Египта
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    Сборная Египта

    Счёт в игре на 4-й минуте открыл Салиу Сисс, который срезал мяч в свои ворота.

    В параллельном матче сборная Ганы на своем поле сыграла вничью с командой Нигерии — 0:0.

    На 77-й минуте нигерийский полузащитник Одженекаро Этебо забил гол, однако он был отменён после просмотра видеоповтора.

    В третьем раунде отбора принимают участие 10 команд, среди которых Марокко, ДР Конго, Египет, Сенегал, Камерун, Алжир, Гана, Нигерия, Мали и Тунис.

    Пары сыграют по два матча: дома и в гостях. Пять победителей примут участие в чемпионате мира. Ответные матчи между командами состоятся 29 марта.

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