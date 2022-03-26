Египет обыграл Сенегал в первом матче за выход на ЧМ-2022, Гана и Нигерия разошлись миром

одержала домашнюю победу над(1:0) в первом матче третьего раунда турнира за выход в финальную часть чемпионата мира в Катаре.

Счёт в игре на 4-й минуте открыл Салиу Сисс, который срезал мяч в свои ворота.

В параллельном матче сборная Ганы на своем поле сыграла вничью с командой Нигерии — 0:0.

На 77-й минуте нигерийский полузащитник Одженекаро Этебо забил гол, однако он был отменён после просмотра видеоповтора.

В третьем раунде отбора принимают участие 10 команд, среди которых Марокко, ДР Конго, Египет, Сенегал, Камерун, Алжир, Гана, Нигерия, Мали и Тунис.

Пары сыграют по два матча: дома и в гостях. Пять победителей примут участие в чемпионате мира. Ответные матчи между командами состоятся 29 марта.