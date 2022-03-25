В 17:00 25.03.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав группе F отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

Последний матч между собой: «Люксембург U21» — «Босния и Герцеговина U21» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Босния и Герцеговина U21» — «Люксембург U21». Коэффициент ставки — 2.20 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Босния и Герцеговина U21»).

Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Босния и Герцеговина U21 — Люксембург U21.

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Фрибет 15€ Новым игрокам