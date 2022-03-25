Последний матч между собой: «Люксембург U21» — «Босния и Герцеговина U21» 0:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
Для тех, кто делает ставки:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Босния и Герцеговина U21» — «Люксембург U21». Коэффициент ставки — 2.20.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Босния и Герцеговина U21»).
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