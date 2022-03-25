Босния и Герцеговина U21
Боснийцы после семи сыгранных матчей занимают четвертое место в своей группе. На данный момент в их активе восемь очков.
В принципе, уже сейчас очевидно, что боснийская «молодежка» не сможет пробиться в финальную часть Евро. Обогнать шведов или итальянцев в ее случае просто нереально.
Коэффициенты матча Босния и Герцеговина U21 — Люксембург U21
К слову, в ноябре Босния и Герцеговина проиграла на поле Швеции со счетом 0:4, после чего с трудом дожала на своем поле Черногорию.
Боснийцы одержали только одну победу в четырех домашних матчах текущего отбора.
Люксембург U21
Люксембург — худшая команда группы. В шести матчах ему удалось набрать лишь одно очко.
В начале сентября «молодежка» Люксембурга сыграла вничью с Ирландией (1:1). До и после этого были только поражения.
В шести матчах сборная Люксембурга пропустила 16 мячей, а забила — только два.
Прогноз и ставка
На Боснию в этом матче можно поставить за 1.21, ничью букмекеры предлагают за 6.50, а победу Люксембурга — за 14.50.
Боснийцы выиграли у Люксембурга в гостевом матче со счетом 2:0. В предстоящем матче, скорее всего, фаворит двумя забитыми мячами не ограничится.
В трех предыдущих матчах на выезде «молодежка» Люксембурга получила в свои ворота 11 мячей.
Ставка — тотал Боснии и Герцеговины больше 2,5 за 2.20.