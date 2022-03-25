Молодежная сборная Боснии и Герцеговины сыграет на своем поле против Люксембурга в рамках отборочного турнира Евро-2023. Матч пройдет 25 марта, начало — в 17:00 мск. Босния и Герцеговина U21 — Люксембург U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Босния и Герцеговина U21

Боснийцы после семи сыгранных матчей занимают четвертое место в своей группе. На данный момент в их активе восемь очков.

В принципе, уже сейчас очевидно, что боснийская «молодежка» не сможет пробиться в финальную часть Евро. Обогнать шведов или итальянцев в ее случае просто нереально.

Коэффициенты матча Босния и Герцеговина U21 — Люксембург U21 1 1.17 X 6.00 2 16.00 Ставка

К слову, в ноябре Босния и Герцеговина проиграла на поле Швеции со счетом 0:4, после чего с трудом дожала на своем поле Черногорию.

Боснийцы одержали только одну победу в четырех домашних матчах текущего отбора.

Люксембург U21

Люксембург — худшая команда группы. В шести матчах ему удалось набрать лишь одно очко.

В начале сентября «молодежка» Люксембурга сыграла вничью с Ирландией (1:1). До и после этого были только поражения.

Все прогнозы на футбол

В шести матчах сборная Люксембурга пропустила 16 мячей, а забила — только два.

Прогноз и ставка

На Боснию в этом матче можно поставить за 1.21, ничью букмекеры предлагают за 6.50, а победу Люксембурга — за 14.50.

Боснийцы выиграли у Люксембурга в гостевом матче со счетом 2:0. В предстоящем матче, скорее всего, фаворит двумя забитыми мячами не ограничится.

В трех предыдущих матчах на выезде «молодежка» Люксембурга получила в свои ворота 11 мячей.

Ставка — тотал Боснии и Герцеговины больше 2,5 за 2.20.