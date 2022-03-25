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    Смогут ли боснийцы разгромить «молодежку» Люксембурга?

    Босния и Герцеговина U21 — Люксембург U21. Прогноз (к. 2.20) и ставки на футбол, квалификацию Евро-2023, 25 марта 2022 года

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    Боснийцы одержали только одну победу в четырех домашних матчах текущего отбора
    Молодежная сборная Боснии и Герцеговины сыграет на своем поле против Люксембурга в рамках отборочного турнира Евро-2023. Матч пройдет 25 марта, начало — в 17:00 мск. Босния и Герцеговина U21 — Люксембург U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа F 25 Марта 2022 года
    Босния и Герцеговина U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа F
    •  Босния и Герцеговина U21 17:00 Люксембург U21 Люксембург U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа F
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    Босния и Герцеговина U21

    Боснийцы после семи сыгранных матчей занимают четвертое место в своей группе. На данный момент в их активе восемь очков.

    В принципе, уже сейчас очевидно, что боснийская «молодежка» не сможет пробиться в финальную часть Евро. Обогнать шведов или итальянцев в ее случае просто нереально.

    Коэффициенты матча Босния и Герцеговина U21 — Люксембург U21

  • 1
  • 1.17
  • X
  • 6.00
  • 2
  • 16.00
  • Ставка
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    К слову, в ноябре Босния и Герцеговина проиграла на поле Швеции со счетом 0:4, после чего с трудом дожала на своем поле Черногорию.

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    Люксембург U21

    Люксембург — худшая команда группы. В шести матчах ему удалось набрать лишь одно очко.

    В начале сентября «молодежка» Люксембурга сыграла вничью с Ирландией (1:1). До и после этого были только поражения.

    Все прогнозы на футбол

    В шести матчах сборная Люксембурга пропустила 16 мячей, а забила — только два.

    Прогноз и ставка

    На Боснию в этом матче можно поставить за 1.21, ничью букмекеры предлагают за 6.50, а победу Люксембурга — за 14.50.

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    Боснийцы выиграли у Люксембурга в гостевом матче со счетом 2:0. В предстоящем матче, скорее всего, фаворит двумя забитыми мячами не ограничится.

    В трех предыдущих матчах на выезде «молодежка» Люксембурга получила в свои ворота 11 мячей.

    Ставка — тотал Боснии и Герцеговины больше 2,5 за 2.20.

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    Босния и Герцеговина U21 — Люксембург U21: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 25.03.2022. Прогнозы на футбол. Смогут ли боснийцы разгромить «молодежку» Люксембурга?
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