ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Илья БуровИлья Буров: Бороться за медаль в Китае было тяжелее, чем в Корее. Уровень спортсменов серьезно вырос
  • 01:43
    • УЕФА планирует отклонить заявку России на Евро в 2028 и 2032 году
    Все новости спорта

    Пулишич надеется, что сборная США сможет пробиться на ЧМ-2022

    Футбол Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022 ЧМ-2022 Сборная США
    Нападающий «Челси» и сборной США Кристиан Пулишич надеется, что сможет вместе с национальной командой попасть на ЧМ-2022 в Катаре.

    Кристиан Пулишич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кристиан Пулишич

    «Очевидно, в прошлый раз мы вполне могли выйти на чемпионат мира, но не достигли своей цели. Наша команда голодна, мы хотим сделать все, чтобы в этот раз точно пробиться на ЧМ.

    Нам не хочется вновь проходить через неудачи, впрочем, лично я ни о чем не жалею. Прошлая история научила меня и остальную команду многому, но сейчас мы стали увереннее и выходим на матчи с убежденностью, что можем победить», — цитирует форварда Goal.

    Сборная США занимает второе место в таблице североамериканского отборочного турнира ЧМ-2022 с 21 очком в 11 матчах. Чтобы обеспечить прямой выход на турнир, американцам нужно попасть в тройку лучших. Сборной США осталось провести три матча в рамках групповой стадии отбора.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Португалия обыграет Турцию с разгромным счетом?
  • Португалия — Турция. Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
  • СКА продолжит выносить «Спартак»?
  • «Спартак» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • Порадует ли «Авангард» публику в Балашихе победой?
  • «Авангард» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.38
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.74
  • Экспресс дня 24 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Португалия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.32
  • Прогноз на матч Спартак — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Италия — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Уэльс — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Швеция — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.33
  • Прогноз на матч Уругвай — Перу
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  3.60
  • Прогноз на матч Франция — Кот-д Ивуар
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры