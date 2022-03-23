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    Манчини: Цель сборной Италии — выиграть чемпионат мира

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    Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини рассказал о задаче команды перед стыковыми матчами ЧМ-2022.

    Роберто Манчини
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    Роберто Манчини

    «Мы не должны воспринимать победу в первой игре как должное. Это будет нелегко, и в случае победы у нас будет четыре дня на подготовку к финалу. Впереди у нас две трудные игры. Мы не должны были попасть сюда, но иногда приходится преодолевать трудности.

    Мы должны продолжать играть так, как играли всегда. Мы достигли наших целей не случайно. Мы не хотели участвовать в этих матчах, но ребята чувствуют себя хорошо, и это важно.

    Наша цель — выиграть чемпионат мира, и для этого мы должны выиграть две следующие игры. Мы хотим попасть на чемпионат мира, чтобы выиграть его», — приводит слова Манчини Football Italia.

    Напомним, что 24 марта в полуфинале Италия сыграет с Северной Македонией, а в случае победы — в финале с победителем пары Португалия — Турция.

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