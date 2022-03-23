«Брешиа» уволила Филиппо Индзаги с поста главного тренера

Итальянская, выступающая в Серии Б, объявила об уходес поста главного тренера.

«Клуб хотел бы поблагодарить тренера за проделанную работу и искренне пожелать ему удачи в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении.

48-летний Индзаги, ранее тренировавший «Милан», «Венецию», «Болонью» и «Беневенто», возглавил «Брешию» в июне прошлого года.

«Брешия» вышла в Серию А по итогам сезона-2018/19, однако спустя год вылетела. В минувшем сезоне она стала седьмой во второй лиге.

В последних четырех матчах «Брешиа» не одержала ни одной победы и располагается на пятой строчке в таблице второго по силе дивизиона Италии.