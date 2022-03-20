начнут матч в 17:00 во французской Лиге 1, 20.03.2022.

Последний матч между собой: «Брест» — «Анже» 1:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Анже» — «Брест» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Анже»).

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