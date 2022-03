Тухель — о «Реале»: Не бывает задачи труднее, чем игра на заполненном «Бернабеу»

Главный тренер «Челси»прокомментировал жеребьёвку 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой «аристократам» достался мадридский «Реал».

«Это непросто. Задачи не может быть выше, чем игра на "Бернабеу" со зрителями. Кроме того, вокруг этого матча царит большое волнение», — цитирует тренера «Челси» Низар Кинселла.

Tuchel on drawing Real Madrid: «It's a tough one. A challenge cannot be much higher than playing in the Bernabeu with spectators. There is also big excitement around this fixture.» #RMCF #CFC #UCLDraw