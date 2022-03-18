Тухель — о «Реале»: Не бывает задачи труднее, чем игра на заполненном «Бернабеу»

Главный тренер «Челси»прокомментировал жеребьёвку 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой «аристократам» достался мадридский «Реал».

«Это непросто. Задачи не может быть выше, чем игра на "Бернабеу" со зрителями. Кроме того, вокруг этого матча царит большое волнение», — цитирует тренера «Челси» Низар Кинселла.

Tuchel on drawing Real Madrid: «It's a tough one. A challenge cannot be much higher than playing in the Bernabeu with spectators. There is also big excitement around this fixture.» #RMCF #CFC #UCLDraw — Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) March 18, 2022

«Челси» прошёл в 1/4 финала Лиги чемпионов, переиграв на предыдущей стадии «Лилль». В ответном матче 1/8 финала лондонцы обыграли «Лилль». Встреча прошла на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске (Франция) и закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Первая встреча команд завершилась со счётом 2:0 в пользу «Челси».

Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов состоятся 5 и 6 апреля. Ответные матчи запланированы на 12 и 13 апреля.

Решающий матч Лиги чемпионов сезона-2021/2022 пройдёт 28 мая на арене «Стад-де-Франс» в Сен-Дени. Изначально финальная игра турнира должна была состояться в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».