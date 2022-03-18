Тухель — о «Реале»: Не бывает задачи труднее, чем игра на заполненном «Бернабеу»

«Это непросто. Задачи не может быть выше, чем игра на "Бернабеу" со зрителями. Кроме того, вокруг этого матча царит большое волнение», — цитирует тренера «Челси» Низар Кинселла.
Tuchel on drawing Real Madrid: «It's a tough one. A challenge cannot be much higher than playing in the Bernabeu with spectators. There is also big excitement around this fixture.» #RMCF #CFC #UCLDraw— Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) March 18, 2022
«Челси» прошёл в 1/4 финала Лиги чемпионов, переиграв на предыдущей стадии «Лилль». В ответном матче 1/8 финала лондонцы обыграли «Лилль». Встреча прошла на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске (Франция) и закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Первая встреча команд завершилась со счётом 2:0 в пользу «Челси».
Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов состоятся 5 и 6 апреля. Ответные матчи запланированы на 12 и 13 апреля.
Решающий матч Лиги чемпионов сезона-2021/2022 пройдёт 28 мая на арене «Стад-де-Франс» в Сен-Дени. Изначально финальная игра турнира должна была состояться в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».