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    Тухель — о «Реале»: Не бывает задачи труднее, чем игра на заполненном «Бернабеу»

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    Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал жеребьёвку 1/4 финала Лиги чемпионов, по итогам которой «аристократам» достался мадридский «Реал».

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    «Это непросто. Задачи не может быть выше, чем игра на "Бернабеу" со зрителями. Кроме того, вокруг этого матча царит большое волнение», — цитирует тренера «Челси» Низар Кинселла.

    «Челси» прошёл в 1/4 финала Лиги чемпионов, переиграв на предыдущей стадии «Лилль». В ответном матче 1/8 финала лондонцы обыграли «Лилль». Встреча прошла на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске (Франция) и закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Первая встреча команд завершилась со счётом 2:0 в пользу «Челси».

    Первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов состоятся 5 и 6 апреля. Ответные матчи запланированы на 12 и 13 апреля.

    Решающий матч Лиги чемпионов сезона-2021/2022 пройдёт 28 мая на арене «Стад-де-Франс» в Сен-Дени. Изначально финальная игра турнира должна была состояться в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

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