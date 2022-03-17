Защитник «Краснодара» о поездке на матч со «Спартаком»: В 6:30 выехали из Краснодара, в 22:00 были в Москве

Защитник «Краснодара»рассказал, как команда добиралась на гостевой матч со(2:1) в 21-м туре РПЛ.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Егор Сорокин Фото: fckrasnodar.ru

«Немного непривычно [кататься на поездах], есть определенные трудности. Но это все временно. Все игроки и тренеры, весь персонал клуба относится к этому спокойно. Воспринимаем это с пониманием. Просто нужно это принять и немного потерпеть.

Понятно, что непростая поездка в Москву на матч со "Спартаком" выдалась, долго добирались. В 6:30 утра в субботу выехали из Краснодара и в 22:00 вечером были в Москве. Было непросто, но, как видите, мы справились.

Задачи все те же, они не менялись. Бороться, играть в каждом матче на победу, быть вверху таблицы. Непонятно, что с еврокубками, но задачи остаются прежними.

Конечно, "Краснодар" может попасть в еврокубки. Только вопрос по санкциям еще открыт (смеется). А так, конечно, может. Даже должен», — сказал Сорокин «Известиям».