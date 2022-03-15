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    Тен Хаг: «Аякс» в Лиге чемпионов хочет пройти как можно дальше

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    Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от ответного матча с «Бенфикой» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «С 1 января мы являемся лучшей командой в Нидерландах. Мы доминировали над "АЗ Алкмааром" на их поле в Кубке Нидерландов 3 марта и добились хорошего результата против "Бенфики" в первом матче. Если прибавим еще на несколько процентных пунктов, я уверен, что мы одолеем "Бенфику".

    Если смотреть на все с точки зрения наших целей, уже можно сказать, что этот сезон в Лиге чемпионов нам удался. Но как спортсмены, естественно, мы хотим максимум. Перед нами стоит серьёзная задача. Хотим пройти как можно дальше, и для этого нужно начать с победы над "Бенфикой", — цитирует тен Хага официальный сайт УЕФА.

    Первая игра в Португалии завершилась вничью 2:2. Ответный поединок пройдет 15 марта в Амстердаме. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться здесь.

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