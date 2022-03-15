«Аякс»
Первый поединок этих команд, который прошел две недели тому назад в Португалии, завершился вничью со счетом 2:2. Нидерландцы дважды выходили вперед, но лиссабонцы каждый раз находили в себе силы отыгрываться.
После той игре «божьи сыновья» провели четыре поединка, все которые пришлись на внутренние соревнования. Сперва они потерпели неожиданное поражение от «Гоу Эхед Иглс» со счетом 1:2.
Коэффициенты матча Аякс — Бенфика
После этого «Аякс» смог выбить «АЗ Алкмар» из Кубка Нидерландов, а также одержать две победы с одинаковым счетом 3:2 подряд — над «Валвейком» и «Камбюром». В турнирной таблице местного первенства амстердамцы лидируют.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Отметим, что в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов у «Аякса» до сих пор ни одного поражения. Он выиграл шесть игр при одной мировой. К слову, в шести встречах пробивался верховой тотал.
«Бенфика»
«Бенфика» на групповом этапе Лиги чемпионов соблюла полный паритет, выиграв, проиграв и сыграв вничью по два раза, забив за шесть игр семь мячей при девяти пропущенных.
Среди соперников «орлов» были мюнхенская «Бавария», «Барселона» и киевское «Динамо». И только две последние команды они смогли обыграть в домашних встречах.
Во внутреннем первенстве лиссабонцы проводят далеко не лучший сезон. И в турнирной таблицы португальской Примейры идут только на третьем месте, пропустив вперед «Порту» и «Спортинг».
После игры с «Аяксом» «Бенфика» разгромила на своем поле «Гимараинш», затем добыла победу в гостях у «Портимоненси», а в прошлом туре португальского чемпионата не смогли переиграть в родных стенах «Визелу».
В истории противостояний этих клубов они провели семь очных встреч, где только раз побеждали «орлы», трижды выигрывали амстердамцы и трижды была ничья.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Аякса» — 1.42, победа «Бенфики» — 7.00, ничья — 5.55.
Проход: «Аякса» — 1.20; «Бенфики» — 5.00.
Ожидаем, что и ответный поединок порадует нас результативными действиями обеих сторон. Что касается исхода, то считаем, что «Аякс» сумеет обыграть португальцев еще в основное время.
В общем, здесь ставим на такой исход — П1 + обе забьют: да.