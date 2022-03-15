В Амстердаме на «Йохан Кройфф Арене» в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» примет лиссабонскую «Бенфику». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Аякс» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аякс»

Первый поединок этих команд, который прошел две недели тому назад в Португалии, завершился вничью со счетом 2:2. Нидерландцы дважды выходили вперед, но лиссабонцы каждый раз находили в себе силы отыгрываться.

После той игре «божьи сыновья» провели четыре поединка, все которые пришлись на внутренние соревнования. Сперва они потерпели неожиданное поражение от «Гоу Эхед Иглс» со счетом 1:2.

Коэффициенты матча Аякс — Бенфика 1 1.40 X 5.20 2 7.00 Ставка

После этого «Аякс» смог выбить «АЗ Алкмар» из Кубка Нидерландов, а также одержать две победы с одинаковым счетом 3:2 подряд — над «Валвейком» и «Камбюром». В турнирной таблице местного первенства амстердамцы лидируют.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Отметим, что в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов у «Аякса» до сих пор ни одного поражения. Он выиграл шесть игр при одной мировой. К слову, в шести встречах пробивался верховой тотал.

«Бенфика»

«Бенфика» на групповом этапе Лиги чемпионов соблюла полный паритет, выиграв, проиграв и сыграв вничью по два раза, забив за шесть игр семь мячей при девяти пропущенных.

Среди соперников «орлов» были мюнхенская «Бавария», «Барселона» и киевское «Динамо». И только две последние команды они смогли обыграть в домашних встречах.

Во внутреннем первенстве лиссабонцы проводят далеко не лучший сезон. И в турнирной таблицы португальской Примейры идут только на третьем месте, пропустив вперед «Порту» и «Спортинг».

После игры с «Аяксом» «Бенфика» разгромила на своем поле «Гимараинш», затем добыла победу в гостях у «Портимоненси», а в прошлом туре португальского чемпионата не смогли переиграть в родных стенах «Визелу».

В истории противостояний этих клубов они провели семь очных встреч, где только раз побеждали «орлы», трижды выигрывали амстердамцы и трижды была ничья.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Аякса» — 1.42, победа «Бенфики» — 7.00, ничья — 5.55.

Проход: «Аякса» — 1.20; «Бенфики» — 5.00.

Ожидаем, что и ответный поединок порадует нас результативными действиями обеих сторон. Что касается исхода, то считаем, что «Аякс» сумеет обыграть португальцев еще в основное время.

В общем, здесь ставим на такой исход — П1 + обе забьют: да.