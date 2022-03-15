ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Краснодар»Один пишем, два в уме. «Спартак» проиграл «Краснодару», хотя забил больше Салах внес свой вклад в победу «Ливерпуля»«Ливерпуль» не спешит моргать в гонке с «Манчестер Сити» Криштиану Роналду«Этот парень — гений». Роналду снова взлетел выше всех и установил мировой рекорд
  • 21:27
    • «Арсенал» в Лондоне победил «Лестер»
  • 20:56
    • «Спартак» проиграл «Краснодару», Сперцян оформил дубль
  • 00:51
    • Дубль Торреса помог «Барселоне» разгромить «Осасуну»
  • 00:44
    • Гол Санчеса спас «Интер» от поражения в матче с «Торино»
  • 00:35
    • «Марсель» разгромил «Брест» на выезде
  • 00:24
    • Магат возглавил «Герту»
  • 21:55
    • «Рома» ушла от поражения в матче с «Удинезе»
    Все новости спорта

    «Аякс» победит в результативном матче

    «Аякс» — «Бенфика». Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, Лига чемпионов, 15 марта 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Эредивизия Прогнозы на Аякс Прогнозы на Португалия Прогнозы на Бенфику Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Аякс» — «Бенфика»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Бенфика» — «Аякс»
    В Амстердаме на «Йохан Кройфф Арене» в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» примет лиссабонскую «Бенфику». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Аякс» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 15 Марта 2022 года
    Аякс
  • Амстердам
    •  Аякс 23:00 Бенфика Бенфика
  • Лиссабон
    •

    «Аякс»

    Первый поединок этих команд, который прошел две недели тому назад в Португалии, завершился вничью со счетом 2:2. Нидерландцы дважды выходили вперед, но лиссабонцы каждый раз находили в себе силы отыгрываться.

    После той игре «божьи сыновья» провели четыре поединка, все которые пришлись на внутренние соревнования. Сперва они потерпели неожиданное поражение от «Гоу Эхед Иглс» со счетом 1:2.

    Коэффициенты матча Аякс — Бенфика

  • 1
  • 1.40
  • X
  • 5.20
  • 2
  • 7.00
  • Ставка
    •

    После этого «Аякс» смог выбить «АЗ Алкмар» из Кубка Нидерландов, а также одержать две победы с одинаковым счетом 3:2 подряд — над «Валвейком» и «Камбюром». В турнирной таблице местного первенства амстердамцы лидируют.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Отметим, что в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов у «Аякса» до сих пор ни одного поражения. Он выиграл шесть игр при одной мировой. К слову, в шести встречах пробивался верховой тотал.

    «Бенфика»

    «Бенфика» на групповом этапе Лиги чемпионов соблюла полный паритет, выиграв, проиграв и сыграв вничью по два раза, забив за шесть игр семь мячей при девяти пропущенных.

    Среди соперников «орлов» были мюнхенская «Бавария», «Барселона» и киевское «Динамо». И только две последние команды они смогли обыграть в домашних встречах.

  • «Челси» под санкциями: трансферный бан, задержки зарплат и проблемы со спонсорами
  • Рассказываем, под какие ограничения угодил лондонский клуб и что его ждет
  • 11/03/2022

    • Во внутреннем первенстве лиссабонцы проводят далеко не лучший сезон. И в турнирной таблицы португальской Примейры идут только на третьем месте, пропустив вперед «Порту» и «Спортинг».

    После игры с «Аяксом» «Бенфика» разгромила на своем поле «Гимараинш», затем добыла победу в гостях у «Портимоненси», а в прошлом туре португальского чемпионата не смогли переиграть в родных стенах «Визелу».

    В истории противостояний этих клубов они провели семь очных встреч, где только раз побеждали «орлы», трижды выигрывали амстердамцы и трижды была ничья.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Аякса» — 1.42, победа «Бенфики» — 7.00, ничья — 5.55.

    50$ИгратьСтавка без рискаsportbet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Проход: «Аякса» — 1.20; «Бенфики» — 5.00.

    Ожидаем, что и ответный поединок порадует нас результативными действиями обеих сторон. Что касается исхода, то считаем, что «Аякс» сумеет обыграть португальцев еще в основное время.

    В общем, здесь ставим на такой исход — П1 + обе забьют: да.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.01
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Ред Буллс — Миннесота
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Коламбус — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Пол — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Рубин — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Галатасарай — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Медведев — Монфис
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Норри — Басилашвили
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Алькарас — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Бруксби — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кирьос — Руд
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Надаль — Эванс
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  4.18
  • Экспресс дня 14 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Лацио — Венеция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Аякс» — «Бенфика»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 15.03.2022. Прогнозы на футбол. «Аякс» победит в результативном матче
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры