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    Юран: В схеме игроки «Химок» сделали сегодня то, чего от них и требовалось

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    Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, благодаря чему его подопечные сыграли вничью с «Сочи» (0:0).

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Я говорил, что команда будет играть и в три, и в четыре, и даже в пять центральных.

    Все зависит от соперника, подразумевалось две схемы, но здесь нам действительно не хватает защитника. Понятно, что выхода не было, играли в четыре.

    Хватит уже детских индивидуальных ошибок. Но парни молодцы, они слушают, они выполняют. Для любого тренера это определяющий фактор, когда игрок тебя слышит, и он делает это на поле.

    Да, может, что-то не получилось технически, но в схеме однозначно они сделали сегодня то, чего от них и требовалось», — сказал Юран «Спорт-Экспрессу».

    Российский специалист также высказался о работе судей в матче против сочинцев.

    «Раз ВАР смотрит и дает сигнал арбитру, то, скорее, там было нарушение.

    Я видел, это был технический брак со стороны Баженова головой, рука там находилась. ВАР посмотрел, там нечёткая линия, там буквально мизер, колено впереди было. Отработали, претензий нет.

    Хотелось бы, чтобы меньше ошибались, но всегда есть человеческий фактор. Это больше вопросы к руководителю и спортивному директору. В целом Матюнин хорошо отработал», — добавил Юран.

    «Химки» занимают последнее, 16-е место в таблице РПЛ с 15 очками в 21 матче.

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