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    «Рейнджерс» разгромили «Црвену Звезду» в Лиге Европы

    «Рейнджерс» — «Црвена Звезда»: счет матча 3:0, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Рейнджерс Црвена Звезда
    Шотландский «Рейнджерс» одержал домашнюю победу над сербской «Црвеной Звездой» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 11-й минуте в ворота гостей был назначен пенальти, который реализовал защитник Джеймс Тавернье. Спустя 4 минуты колумбийский форвард Альфредо Морелос удвоил преимущество.

    На 24-й минуте пенальти был назначен в ворота клуба из Глазго, но Александар Катаи не смог его реализовать.

    Счет стал крупным на 51-й минуте, гол забил нигерийский защитник Леон Балогун.

    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
    Глазго Рейнджерс — Црвена Звезда 3:0
    Голы: 1:0 Джеймс Тавернье (пенальти) (11'), 2:0 Альфредо Морелос (15'), 3:0 Леон Балогун (51') Глазго Рейнджерс: Аллан Макгрегор, Джеймс Тавернье, Коннор Голдсон, Леон Балогун, Calvin Bassey, Крис Башам, Райан Джек (Джеймс Сэндс, 75'), Джо Арибо (Fashion Sakala, 75'), Глен Камара, Райан Кент, Альфредо Морелос Црвена Звезда: Охи Энтони Омойджуанфо (Милан Павков, 61'), Мирко Иванич, Гелор Канга, Александар Катай (Nemanja Motika, 84'), Секу Саного Жуниор, Slavoljub Srnic (Эль-Фарду Бен Набуан, 61'), Милан Родич, Александар Драгович, Страхиня Эракович, Кристиано Пиччини (Милан Гаич, 71'), Милан Борян Предупреждения: Райан Джек (23'), Секу Саного Жуниор (25'), Джо Арибо (30'), Милан Родич (60'), Страхиня Эракович (81'), Эль-Фарду Бен Набуан (90 + 3')

    Ответный матч пройдет 17 марта в Сербии.

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