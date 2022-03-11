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    Клеман: Всегда трудно начинать встречу, когда соперник забивает в первой же атаке

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    Главный тренер «Монако» Филипп Клеман дал комментарий после гостевого поражения от «Браги» (0:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

    Филипп Клеман
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    Филипп Клеман

    «Всегда трудно начинать встречу, когда соперник забивает в первой же атаке, ведь это придает ему много сил. Мои игроки стали нервничать. Нам не удалось продемонстрировать на поле то, что мы отрабатывали на тренировке, это касается как игры с мячом, так и без него, в том числе в начале встречи. Поэтому мы испытали больше проблем в этом матче с "Брагой". По прошествии 20 минут мы вернули себе контроль, но, к сожалению, оба наших гола были отменены.

    У нас было четыре или пять выходов один на один с вратарем, так что, на мой взгляд, сегодня вечером нам не хватило результативности. Есть игры, в которых мы много забиваем, а есть те, в которых нам приходится сложнее. При счете 1:0 мы не должны были пропускать второй, потому что наша команда доминировала весь второй тайм, не позволяя сопернику угрожать нашим воротам. В конечном счете, мы потерпели обидное поражение, если учесть то, сколько моментов создали мои игроки», — цитирует Клемана пресс-служба клуба.

    Ответная игра состоится в Монако через неделю — 17 марта.

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