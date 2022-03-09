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    «Айнтрахт» с минимальным разрывом одолел «Бетис»

    «Бетис» — «Айнтрахт»: счет 1:2, обзор голов

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    «Айнтрахт» одержал победу над «Бетисом» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

    Даити Камада
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    Даити Камада

    Филип Костич вывел «Айнтрахт» вперед на 14 минуте. После этого на 30 минуте Набиль Фекир сравнял счет.

    Победный гол на 32 минуте забил Даити Камада.

    Футбол. Лига Европы. 1/8 финала
    Бетис — Айнтрахт Ф 1:2
    Голы: 0:1 Филип Костич (14'), 1:1 Набиль Фекир (30'), 1:2 Даити Камада (32') Бетис: Клаудио Браво, Юссуф Сабали, Херман Песселья, Эдгар Гонсалес, Айтор Руйбаль (Хуан Миранда, 77'), Родригес Гидо, Вилльям Карвалью (Хоакин, 61'), Серхио Каналес, Набиль Фекир, Хуанми (Хоакин, 61'), Виллиан Жозе (Хуан Миранда, 77') Айнтрахт Ф: Rafael Borré, Даити Камада (Jens Hauge, 78'), Йеспер Линдстрём (Jens Hauge, 73'), Филип Костич, Джибриль Соу, Кристиян Якич, Ансгар Кнауфф, Evan N`Dicka, Мартин Хинтереггер, Тута, Кевин Трапп Предупреждения: Набиль Фекир (23'), Джибриль Соу (25'), Мартин Хинтереггер (75')

    На 52 минуте Рафаэль Борре не смог реализовать пенальти и дать «орлам» возможность получить более выгодное преимущество.

    Ответная игра состоится 17 марта во Франкфурте.

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