СМИ: «ПСЖ» может подписать Рэшфорда в случае ухода Мбаппе

Нападающий «Манчестер Юнайтед»может покинуть команду по окончании сезона и продолжить карьеру в чемпионате Франции.

По информации Daily Mail, Рэшфорд входит в список трансферных целей «Пари Сен-Жермен».

В парижском клубе рассматривают английского форварда в качестве замены для Килиана Мбаппе, который, скорее всего, перейдет в мадридский «Реал».

Отмечается также, что впервые в «ПСЖ» задумались о подписании Рэшфорда еще прошлым летом.

Между тем, 90min.com утверждает, что за ситуацией также следят лондонский «Арсенал» и «Ньюкасл», которые тоже готовы вести с «МЮ» переговоры по трансферу Рэшфорда.

Ранее сообщалось, что Рэшфорд недоволен своим положением в «МЮ». В текущем сезоне 24-летний футболист провел в рамках АПЛ 18 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.