ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ферран Торрес — один из героев матча«Барселона» не изменяет себе и возрождается
  • 11:00
    • СМИ: «ПСЖ» может подписать Рэшфорда в случае ухода Мбаппе
  • 01:08
    • Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Эвертон» в АПЛ
  • 01:12
    • «Атлетик» не оставил шансов «Леванте»
    Все новости спорта

    СМИ: «ПСЖ» может подписать Рэшфорда в случае ухода Мбаппе

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Манчестер Юнайтед Арсенал Ньюкасл АПЛ Футбол Англии ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Трансферы
    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может покинуть команду по окончании сезона и продолжить карьеру в чемпионате Франции.

    Маркус Рэшфорд
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Маркус Рэшфорд

    По информации Daily Mail, Рэшфорд входит в список трансферных целей «Пари Сен-Жермен».

    В парижском клубе рассматривают английского форварда в качестве замены для Килиана Мбаппе, который, скорее всего, перейдет в мадридский «Реал».

    Отмечается также, что впервые в «ПСЖ» задумались о подписании Рэшфорда еще прошлым летом.

  • СМИ: У Мбаппе есть устная договоренность с Пересом о переходе в «Реал»
  • Читайте по теме

    • Между тем, 90min.com утверждает, что за ситуацией также следят лондонский «Арсенал» и «Ньюкасл», которые тоже готовы вести с «МЮ» переговоры по трансферу Рэшфорда.

    Ранее сообщалось, что Рэшфорд недоволен своим положением в «МЮ». В текущем сезоне 24-летний футболист провел в рамках АПЛ 18 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ливерпуль» еще раз выиграет у «Интера»?
  • «Ливерпуль» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.28
    •
  • Команды снова обменяются голами
  • «Бавария» — «Зальцбург». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Четвертый матч «Авангарда» и «Ак Барса» пройдет спокойно?
  • «Авангард» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.15
  • Экспресс дня 8 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бавария — Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Реал — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Краснодар-2 — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Спортинг
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Бетис — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Порту — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры