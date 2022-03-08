СМИ: «ПСЖ» может подписать Рэшфорда в случае ухода Мбаппе

Маркус Рэшфорд Фото: globallookpress.com
По информации Daily Mail, Рэшфорд входит в список трансферных целей «Пари Сен-Жермен».
В парижском клубе рассматривают английского форварда в качестве замены для Килиана Мбаппе, который, скорее всего, перейдет в мадридский «Реал».
Отмечается также, что впервые в «ПСЖ» задумались о подписании Рэшфорда еще прошлым летом.
Между тем, 90min.com утверждает, что за ситуацией также следят лондонский «Арсенал» и «Ньюкасл», которые тоже готовы вести с «МЮ» переговоры по трансферу Рэшфорда.
Ранее сообщалось, что Рэшфорд недоволен своим положением в «МЮ». В текущем сезоне 24-летний футболист провел в рамках АПЛ 18 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.