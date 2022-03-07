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    Федотов прокомментировал победу над «Ростовом»

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    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал победу над «Сочи» в матче 20 тура РПЛ. Сочинцы выиграли 1:0.

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Очень хорошая напряжённая игра. Свою команду я хочу поздравить с заслуженной победой. У них было желание, стремление и супермощное начало, только не удалось завершить эти моменты результативно. Готовились к атакующему потенциалу "Ростова". Соперники очень подвижные, быстрые, из любой ситуации могут создать опасный момент, что они и продемонстрировали. Моментами было нелегко и тревожно у наших ворот», — приводит слова Федотова пресс-служба «Сочи».

    Для «Сочи» это была третья победа подряд. Сейчас команда Федотова занимает 3 место в таблице РПЛ, имея 37 очков.

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