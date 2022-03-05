«Астон Вилла» и «Саутгемптон» огласили стартовые составы на матч чемпионата Англии

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
«Астон Вилла»: Мартинес, Янг, Мингз, Чемберс, Кэш, Рэмси, Луис, Макгинн, Коутиньо, Ингс, Уоткинс.
Запасные: Ольсен, Хос, Буэндия, Кризен, Ирогбунам, О’Райли, Сансон, Бэйли, Траоре.
«Саутгемптон»: Форстер, Перро, Стивенс, Беднарек, Ливраменто, Эльюнусси, Ромеу, Уорд-Праус, С. Армстронг, Броя, Адамс.
Запасные: Кабальеро, Валери, Уолкер-Питерс, Диало, Дженепо, Редмонд, Смоллбоун, Армстронг, Уолкотт.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом. Помогать ему будут ассистенты Иан Хассин и Уэйд Смит. В роли резервного рефери выступит Тим Робинсон.