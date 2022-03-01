начнут матч в 22:30 в кубке Англии по футболу, 01.03.2022.

Последний матч между собой: «Сток Сити» — «Кристал Пэлас» 1:2 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Сток Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.00 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Кристал Пэлас»).

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