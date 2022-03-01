«Кристал Пэлас» сыграет на своем поле со «Сток Сити» в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Матч пройдет 1 марта начало — в 22:30 мск. «Кристал Пэлас» — «Сток Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» привычно обитает на экваторе таблицы АПЛ. Нынешнее 11 место команды выглядит вполне логичным.

Причем эффективность атаки и обороны у лондонцев идентичная. 37 мячей команда забила, пропустив на гол больше.

Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Сток Сити 1 1.70 X 3.70 2 5.20 Ставка

В предыдущем своем поединке «Кристал Пэлас» упустил победу. В матче с «Бернли» была зафиксирована ничья (1:1).

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Против «Сток Сити» команда по традиции играет удачно. Из пяти последних очных поединков лондонцы выиграли четырежды при одной неудаче.

«Сток Сити»

На данный момент «Сток Сити» занимает 15 место в Чемпионшипе. Никакой борьбы за топ-шестерку команде в этом сезоне не светит.

Минувший тур «Сток Сити» также не записал себе в актив. На выезде команда уступила «Борнмуту» (2:1).

Причем «Сток Сити» сейчас в кризисе. Четыре матча к ряду без побед позитива явно не прибавляют.

А вот в Кубке Англии у команды есть все шансы проявить свои лучшие качества. Ведь в случае неудачи никто не предъявит гостям претензий.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Кристал Пэлас» за 1.77, на ничью за 3.78, а на «Сток Сити» — за 5.10.

«Кристал Пэлас» смотрится явно сильнее соперника .

«Сток Сити» давненько не побеждал.

Лондонцы традиционно успешно противостоят «Сток Сити». Наши прогноз и ставка — Фора «Кристал Пэлас» -1.5 с коэффициентом 3.00.