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    «Кристал Пэлас» уверенно обыграет «Сток Сити»

    «Кристал Пэлас» — «Сток Сити». Прогноз, ставка (к. 3.00) на футбол, Кубок Англии, 1 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Кристал Пэлас» — «Сток Сити»
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    Уилфрид Заа
    «Кристал Пэлас» сыграет на своем поле со «Сток Сити» в рамках 1/8 финала Кубка Англии. Матч пройдет 1 марта начало — в 22:30 мск. «Кристал Пэлас» — «Сток Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 01 Марта 2022 года
    Кристал Пэлас
  • Лондон
    •  Кристал Пэлас 22:30 Сток Сити Сток Сити
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    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» привычно обитает на экваторе таблицы АПЛ. Нынешнее 11 место команды выглядит вполне логичным.

    Причем эффективность атаки и обороны у лондонцев идентичная. 37 мячей команда забила, пропустив на гол больше.

    Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Сток Сити

  • 1
  • 1.70
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 5.20
  • Ставка
    •

    В предыдущем своем поединке «Кристал Пэлас» упустил победу. В матче с «Бернли» была зафиксирована ничья (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    Против «Сток Сити» команда по традиции играет удачно. Из пяти последних очных поединков лондонцы выиграли четырежды при одной неудаче.

    «Сток Сити»

    На данный момент «Сток Сити» занимает 15 место в Чемпионшипе. Никакой борьбы за топ-шестерку команде в этом сезоне не светит.

    Минувший тур «Сток Сити» также не записал себе в актив. На выезде команда уступила «Борнмуту» (2:1).

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    • Причем «Сток Сити» сейчас в кризисе. Четыре матча к ряду без побед позитива явно не прибавляют.

    А вот в Кубке Англии у команды есть все шансы проявить свои лучшие качества. Ведь в случае неудачи никто не предъявит гостям претензий.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Кристал Пэлас» за 1.77, на ничью за 3.78, а на «Сток Сити» — за 5.10.

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    «Кристал Пэлас» смотрится явно сильнее соперника.

    «Сток Сити» давненько не побеждал.

    Лондонцы традиционно успешно противостоят «Сток Сити». Наши прогноз и ставка — Фора «Кристал Пэлас» -1.5 с коэффициентом 3.00.

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    «Кристал Пэлас» — «Сток Сити»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 01.03.2022. Прогнозы на футбол. «Кристал Пэлас» уверенно обыграет «Сток Сити»
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