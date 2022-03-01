«Кристал Пэлас»
«Кристал Пэлас» привычно обитает на экваторе таблицы АПЛ. Нынешнее 11 место команды выглядит вполне логичным.
Причем эффективность атаки и обороны у лондонцев идентичная. 37 мячей команда забила, пропустив на гол больше.
Коэффициенты матча Кристал Пэлас — Сток Сити
В предыдущем своем поединке «Кристал Пэлас» упустил победу. В матче с «Бернли» была зафиксирована ничья (1:1).
Против «Сток Сити» команда по традиции играет удачно. Из пяти последних очных поединков лондонцы выиграли четырежды при одной неудаче.
«Сток Сити»
На данный момент «Сток Сити» занимает 15 место в Чемпионшипе. Никакой борьбы за топ-шестерку команде в этом сезоне не светит.
Минувший тур «Сток Сити» также не записал себе в актив. На выезде команда уступила «Борнмуту» (2:1).
Причем «Сток Сити» сейчас в кризисе. Четыре матча к ряду без побед позитива явно не прибавляют.
А вот в Кубке Англии у команды есть все шансы проявить свои лучшие качества. Ведь в случае неудачи никто не предъявит гостям претензий.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Кристал Пэлас» за 1.77, на ничью за 3.78, а на «Сток Сити» — за 5.10.
«Кристал Пэлас»
«Сток Сити» давненько не побеждал.
Лондонцы традиционно успешно противостоят «Сток Сити». Наши прогноз и ставка — Фора «Кристал Пэлас» -1.5 с коэффициентом 3.00.