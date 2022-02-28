Сборная Албании отказалась играть против России в Лиге наций

Сборная Албании Фото: globallookpress.com
Отмечается, сборная Албания по футболу отменит все спортивные матчи против России, включая ближайший футбольный матч, запланированный на июнь 2022 года.
«Албания не будет участвовать ни в каких спортивных соревнованиях с Российской Федерацией, пока не завершится оккупация Украины», — цитирует Джачку AP.
Напомним, у сборной России в июне запланированы матчи группового этапа Лиги наций с национальной командой Албании. 2 июня сборная России на выезде встретится с албанцами в рамках первого тура. Ответная игра должна была пройти 16 июня в России.