Сборная Албании отказалась играть против России в Лиге наций

Албанские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях вместе с представителями России. Об этом заявила министр иностранных дел Албании

Отмечается, сборная Албания по футболу отменит все спортивные матчи против России, включая ближайший футбольный матч, запланированный на июнь 2022 года.

«Албания не будет участвовать ни в каких спортивных соревнованиях с Российской Федерацией, пока не завершится оккупация Украины», — цитирует Джачку AP.

Напомним, у сборной России в июне запланированы матчи группового этапа Лиги наций с национальной командой Албании. 2 июня сборная России на выезде встретится с албанцами в рамках первого тура. Ответная игра должна была пройти 16 июня в России.