Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген Клопп Роковая ошибка Тухеля. Промах Кепы с «точки» принес «Ливерпулю» трофей
  • 22:24
    • Россия попала под санкции ФИФА и будет выступать под названием «РФС» без флага и гимна
  • 07:42
    • Медведев стал первой ракеткой мира
  • 01:00
    • Гол и два ассиста Дембеле помогли «Барсе» разгромить «Атлетик»
  • 22:33
    • «Ливерпуль» выиграл Кубок лиги, одолев «Челси» по пенальти
  • 22:17
    • Футбольная ассоциация Англии объявила об отказе играть с Россией
    Все новости спорта

    Сборная Албании отказалась играть против России в Лиге наций

    Футбол Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций Лига наций Сборная Албании Сборная России Футбол России
    Албанские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях вместе с представителями России. Об этом заявила министр иностранных дел Албании Олта Джачка.

    Сборная Албании
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Албании

    Отмечается, сборная Албания по футболу отменит все спортивные матчи против России, включая ближайший футбольный матч, запланированный на июнь 2022 года.

    «Албания не будет участвовать ни в каких спортивных соревнованиях с Российской Федерацией, пока не завершится оккупация Украины», — цитирует Джачку AP.

    Напомним, у сборной России в июне запланированы матчи группового этапа Лиги наций с национальной командой Албании. 2 июня сборная России на выезде встретится с албанцами в рамках первого тура. Ответная игра должна была пройти 16 июня в России.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Стартует ли «Зенит» после перерыва с победы?
  • «Зенит» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Будет ли много голов в Бергамо?
  • «Аталанта» — «Сампдория». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Вест Бромвич» прервет серию без побед?
  • «Вест Бромвич» — «Суонси». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.75
  • Экспресс дня 28 февраля
  • Сегодня в 23:15
    •  1.77
  • Прогноз на матч Зенит — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Аталанта — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 22:50
    •  1.81
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Гранада — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Милан — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:55
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 1000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры