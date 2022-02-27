Источник: Попечители фонда «Челси» не хотят быть прикрытием для Абрамовича

У владельца «Челси»могут возникнуть сложности при передаче управления клубом благотворительному фонду.

Ранее российский владелец лондонского клуба объявил, что передал управление им попечителям благотворительного фонда «Челси».

По информации The Telegraph, попечители все еще не согласились принять на себя управление клубом. Они узнали о плане Абрамовича только в день объявления.

У попечителей фонда есть серьезные вопросы к этой идее. Есть сомнения, совместимо ли управление футбольным клубом с законом о благотворительности и нужно ли для этого создавать новую организацию.

Отмечается, что попечители не хотят быть прикрытием для Абрамовича или восприниматься таким образом.

После анонса о передаче управления клубом попечители фонда провели переговоры между собой, сейчас вопросом занимаются юристы.

Напомним, что на фоне украинского кризиса Абрамович подвергся давлению со стороны британских властей. Член парламента Великобритании Крис Брайант заявил, что российский предприниматель больше не должен владеть «Челси».