начнут матч в 20:45 в 1/16 финала Лиги конференций, 24.02.2022.

Последний матч между собой: «Селтик» — «Будё-Глимт» 1:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Будё-Глимт» — «Селтик». Коэффициент ставки — 6.50 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Будё-Глимт»).

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