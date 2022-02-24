Последний матч между собой: «Селтик» — «Будё-Глимт» 1:3 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
Прогнозы на игру для любителей ставок:
- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Будё-Глимт» — «Селтик». Коэффициент ставки — 6.50.
- У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.
- «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Будё-Глимт»).
На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Будё-Глимт — Селтик.
Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
До 1000$Новым игрокам
22Bet предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету