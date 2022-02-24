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    «Селтик» в этот раз не отдаст победу и пройдёт дальше

    «Будё-Глимт» — «Селтик». Прогноз, ставка (к. 6.50) на футбол, Лига Конференций, 24 февраля 2022 года

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    Каллум Макгрегор
    «Будё-Глимт» на своём поле сыграет против «Селтика» в рамках второго матча 1/16 Лиги Конференций. Матч состоится 24 февраля, начало — 20:45 (мск). «Будё-Глимт» — «Селтик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/16 финала 24 Февраля 2022 года
    Будё-Глимт
  • Будё
    •  Будё-Глимт 20:45 Селтик Селтик
  • Шотландия. Премьер-лига
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    «Будё-Глимт»

    Команда занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Норвегии набрав 63 очка за 30 матчей в этом сезоне. Расположившийся ниже «Мольде» отстаёт на 3 балла.

    В первом матче Лиги Конференций «Будё-Глимт» сделал сенсацию переиграв в гостях «Селтик» ещё и со счётом 1:3. До начала поединка норвежская команда считалась явным аутсайдером, но футболисты смогли выйти на поле и забить 3 красивых гола.

    В прошлом поединке помогли своей команде одержать победу Уго Ветлесен, Амаль Пеллегрино и Рунар Эспейор.

    «Селтик»

    «Шотландские клеверы» являются лидерами турнирной таблицы чемпионата Шотландии занимая первую строчку с 66-ю набранными очками за 27 туров. Расположившийся ниже «Рейнджерс» имеет в своём активе на 3 балла меньше.

    В прошлом матче «Селтик» явно недооценил своего оппонента «Будё-Глинт» и пропустил первый гол уже на 7-й минуте поединка. После второго гола на 55-й минуте «клеверы» смогли отыграть один мяч, но это совсем не помогло команде проиграть со счётом 1:3.

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    В чемпионате Шотландии «бело-зеленые» легко переигрывают своих соперников и в каждом матче отличаются своей бешенной результативностью. В последних матчах Премьершипа «Селик» смог одержать победы над «Данди» (3:2), «Абердином» (2:3) и «Мотеруэллом» (0:4).

    Прогноз и ставка

    На победу «Будё-Глимт» в этом матче можно поставить за 3.00, ничью букмекеры предлагают взять за 3.96, а победу «Селтика» — за 2.27.

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    Прогноз — В этом матче «клеверы» всем докажут, что результат прошлой встречи с «Будё-Глимт» был большим невезением и ошибкой. Для такой команды как «Селтик» не составит труда выйти на поле и забить 3 мяча, что бы пройти дальше в Лиге Конференций.

    Ставка — Проход «Селтика» дальше за 6.50.

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    «Будё-Глимт» — «Селтик»: прогноз, ставка (6.50), статистика, коэффициенты матча 24.02.2022. Прогнозы на футбол. «Селтик» в этот раз не отдаст победу и пройдёт дальше
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