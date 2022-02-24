«Будё-Глимт»
Команда занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Норвегии набрав 63 очка за 30 матчей в этом сезоне. Расположившийся ниже «Мольде» отстаёт на 3 балла.
В первом матче Лиги Конференций «Будё-Глимт» сделал сенсацию переиграв в гостях «Селтик» ещё и со счётом 1:3. До начала поединка норвежская команда считалась явным аутсайдером, но футболисты смогли выйти на поле и забить 3 красивых гола.
В прошлом поединке помогли своей команде одержать победу Уго Ветлесен, Амаль Пеллегрино и Рунар Эспейор.
«Селтик»
«Шотландские клеверы» являются лидерами турнирной таблицы чемпионата Шотландии занимая первую строчку с 66-ю набранными очками за 27 туров. Расположившийся ниже «Рейнджерс» имеет в своём активе на 3 балла меньше.
В прошлом матче «Селтик» явно недооценил своего оппонента «Будё-Глинт» и пропустил первый гол уже на 7-й минуте поединка. После второго гола на 55-й минуте «клеверы» смогли отыграть один мяч, но это совсем не помогло команде проиграть со счётом 1:3.
В чемпионате Шотландии «бело-зеленые» легко переигрывают своих соперников и в каждом матче отличаются своей бешенной результативностью. В последних матчах Премьершипа «Селик» смог одержать победы над «Данди» (3:2), «Абердином» (2:3) и «Мотеруэллом» (0:4).
Прогноз и ставка
На победу «Будё-Глимт» в этом матче можно поставить за 3.00, ничью букмекеры предлагают взять за 3.96, а победу «Селтика» — за 2.27.
Прогноз — В этом матче «клеверы» всем докажут, что результат прошлой встречи с «Будё-Глимт» был большим невезением и ошибкой. Для такой команды как «Селтик» не составит труда выйти на поле и забить 3 мяча, что бы пройти дальше в Лиге Конференций.
Ставка — Проход «Селтика» дальше за 6.50.