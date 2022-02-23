В 22:30 23.02.2022 начнётся онлайн-трансляция матчав английской Премьер-лиге.

Последний матч между собой: «Уотфорд» — «Кристал Пэлас» 1:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

Для тех, кто делает ставки:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Уотфорд» — «Кристал Пэлас». Коэффициент ставки — 3.30 .

. Календарь и таблица АПЛ У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Кристал Пэлас»).

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