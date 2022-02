ЦСКА будет платить Гбамену более 70 процентов от зарплаты в «Эвертоне»

ЦСКА будет выплачивать полузащитникуболее 70 процентов от зарплаты футболиста в «Эвертоне», сообщает спортивный журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, английская команда согласилась на переход игрока именно при таком условии.

Jean-Philippe Gbamin deal doesn’t include any buy option clause. Straight loan from Everton to CSKA Moscow until the end of the season. 🇷🇺 #EFC

Everton have accepted as CSKA will cover more than 70% of the salary.