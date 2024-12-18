В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Кубке английской лиги, а также в Кубке Италии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Арсенал» — «Кристал Пэлас»

Англия. Кубок лиги

«Арсенал» начал участие в Кубке английской лиги с 1/16 финала. На этой стадии лондонцы легко разобрались с «Болтоном» (5:1). Затем «канониры» в 1/8 финала смогли забить «Престону» три безответных гола.

В АПЛ «Арсенал» находится в топ-3. Однако клуб потерял очки в двух предыдущих турах. В субботу «Арсенал» не смог одолеть «Эвертон». Встреча закончилась вничью 0:0.

Предстоящий матч сложно назвать принципиальным дерби. Однако «Кристал Пэлас» способен навязать борьбу «Арсеналу». «Стекольщики» начали путь в Кубке лиги с 1/32 финала. Клуб легко разгромил «Норвич» со счетом 4:0.

В 1/16 финала «Кристал Пэлас» одолел КПР со счетом 2:1. В 1/8 финала команда взяла верх над «Астон Виллой» (2:1).

Ставка: Победа «Арсенала» за 1.42.

«Саутгемптон» — «Ливерпуль»

Англия. Кубок лиги

«Саутгемптон» в нынешнем сезоне вернулся в АПЛ. Но в первой части сезона команда выглядит очень слабо. Клуб замыкает таблицу, набрав лишь 5 очков в 16 встречах.

Скорее всего, для «Саутгемптона» Кубок лиги может стать единственной отдушиной в этом сезоне. «Святые» постараются навязать борьбу резервному составу «Ливерпуля». Однако в предстоящем матче букмекеры не верят в успех хозяев поля.

«Ливерпуль» находится в прекрасной форме. С первых матчей под руководством Арне Слота команда показывает великолепный футбол.

«Ливерпуль» начал выступление в Кубке лиги с 1/16 финала. Тогда был разгромлен «Вест Хэм» со счетом 5:1. В 1/8 финала красным удалось одолеть «Брайтон» (3:2).

Вряд ли нидерландский специалист выставит основной состав. У «Саутгемптона» обязательно будут шансы у чужих ворот. Скорее всего, команды обменяются голами.

Ставка: Обе забьют за 1.57.

«Рома» — «Сампдория»

Кубок Италии

«Рома» в текущем сезоне не слишком удачно играет в чемпионате Италии. На данный момент клуб идет на 12-м месте. Набрано 16 очков в 16 встречах.

У «Ромы» 4 победы, 4 ничьи и 8 поражений. 15 декабря в Серии А римляне разочаровали фанатов в противостоянии с «Комо». Столичный коллектив уступил со счетом 0:2. Теперь «Рома» постарается реабилитироваться перед болельщиками в матче Кубка Италии.

Прогнозы и ставки на футбол

«Сампдория» в таблице Серии В находится недалеко от зоны вылета. Команда располагается на 15-й позиции. В 17 играх набрано 18 очков.

«Сампдория» не побеждает с 27 октября. Тогда клуб из Генуи дома одолел «Мантову» со счетом 1:0.

На текущий момент безвыигрышная серия «Сампдории» составляет семь матчей. Вряд ли гостям стоит рассчитывать на успех в Риме.

Ставка: Обе не забьют за 1.75.

Общий коэффициент — 3.90.