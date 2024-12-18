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    «Арсенал» выйдет в полуфинал Кубка лиги, «Рома» справится с «Сампдорией»

    Экспресс дня 18 декабря. Ставки и прогнозы на футбол

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    Микель Артета
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Кубке английской лиги, а также в Кубке Италии. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Арсенал» — «Кристал Пэлас»

    Англия. Кубок лиги

    «Арсенал» начал участие в Кубке английской лиги с 1/16 финала. На этой стадии лондонцы легко разобрались с «Болтоном» (5:1). Затем «канониры» в 1/8 финала смогли забить «Престону» три безответных гола.

    В АПЛ «Арсенал» находится в топ-3. Однако клуб потерял очки в двух предыдущих турах. В субботу «Арсенал» не смог одолеть «Эвертон». Встреча закончилась вничью 0:0.

    Предстоящий матч сложно назвать принципиальным дерби. Однако «Кристал Пэлас» способен навязать борьбу «Арсеналу». «Стекольщики» начали путь в Кубке лиги с 1/32 финала. Клуб легко разгромил «Норвич» со счетом 4:0.

    В 1/16 финала «Кристал Пэлас» одолел КПР со счетом 2:1. В 1/8 финала команда взяла верх над «Астон Виллой» (2:1).

    Ставка: Победа «Арсенала» за 1.42.

    «Саутгемптон» — «Ливерпуль»

    Англия. Кубок лиги

    «Саутгемптон» в нынешнем сезоне вернулся в АПЛ. Но в первой части сезона команда выглядит очень слабо. Клуб замыкает таблицу, набрав лишь 5 очков в 16 встречах.

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    • Скорее всего, для «Саутгемптона» Кубок лиги может стать единственной отдушиной в этом сезоне. «Святые» постараются навязать борьбу резервному составу «Ливерпуля». Однако в предстоящем матче букмекеры не верят в успех хозяев поля.

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    «Ливерпуль» находится в прекрасной форме. С первых матчей под руководством Арне Слота команда показывает великолепный футбол.

    «Ливерпуль» начал выступление в Кубке лиги с 1/16 финала. Тогда был разгромлен «Вест Хэм» со счетом 5:1. В 1/8 финала красным удалось одолеть «Брайтон» (3:2).

    Вряд ли нидерландский специалист выставит основной состав. У «Саутгемптона» обязательно будут шансы у чужих ворот. Скорее всего, команды обменяются голами.

    Ставка: Обе забьют за 1.57.

    «Рома» — «Сампдория»

    Кубок Италии

    «Рома» в текущем сезоне не слишком удачно играет в чемпионате Италии. На данный момент клуб идет на 12-м месте. Набрано 16 очков в 16 встречах.

    У «Ромы» 4 победы, 4 ничьи и 8 поражений. 15 декабря в Серии А римляне разочаровали фанатов в противостоянии с «Комо». Столичный коллектив уступил со счетом 0:2. Теперь «Рома» постарается реабилитироваться перед болельщиками в матче Кубка Италии.

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Сампдория» в таблице Серии В находится недалеко от зоны вылета. Команда располагается на 15-й позиции. В 17 играх набрано 18 очков.

    «Сампдория» не побеждает с 27 октября. Тогда клуб из Генуи дома одолел «Мантову» со счетом 1:0.

    На текущий момент безвыигрышная серия «Сампдории» составляет семь матчей. Вряд ли гостям стоит рассчитывать на успех в Риме.

    Ставка: Обе не забьют за 1.75.

    Общий коэффициент — 3.90.

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    Экспресс дня 18 декабря: прогноз, ставка (3.90), статистика, коэффициенты матча 18.12.2024. Экспресс. «Арсенал» выйдет в полуфинал Кубка лиги, «Рома» справится с «Сампдорией»
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