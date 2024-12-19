Ларн
Гент
«Ларн»
Турнирная таблица: «Ларн» является главным аутсайдером Лиги конференций. Команда находится на последнем, 20-м месте в таблице. В пяти встречах «Ларн» не набрал ни одного очка.
Последние матчи: В текущем месяце «Ларн» в трех встречах одержал одну победу. 4 декабря в Кубке лиги был обыгран «Энней Юнайтед». Клуб забил в ворота соперника пять безответных голов.
Ларн — Гент: коэффициенты букмекеров
12 декабря «Ларн» в Лиге конференций встречался с минским «Динамо». Игра оказалась неудачной. Североирландский коллектив уступил со счетом 0:2.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: От «Ларна» вряд ли стоит ждать сюрприз. Клуб в Лиге конференций проигрывает один матч за другим. Предстоящая встреча вряд ли станет исключением.
С октября по декабрь «Ларн» на своем поле выиграл лишь один матч. Это случилось 10 ноября. Тогда «Ларн» дома взял верх над «Колрейном» со счетом 2:1.
«Гент»
Турнирное положение: «Гент» неплохо выступает в текущем розыгрыше Лиги конференций. Команда находится в верхней части таблицы. «Гент» располагается на 13-м месте.
Последние матчи: Текущий месяц «Гент» начал не слишком удачно. Сначала была ничья с «Вестерло» (2:2), а затем поражение во встрече с «Юнион Сент-Жиллуа» (2:3).
Но потом «Гент» смог улучшить результаты. Удалось победить «Сент-Трейден» и «Бачку-Тополу». Вскоре «Гент» сыграл вничью с «Серклем».
Состояние команды: У «Гента» в Лиге конференций три победы и два поражения. Команда набрала 9 очков. Ни один из пяти матчей не закончился вничью.
В предстоящей встрече букмекеры выделили явного фаворита. «Гент» должен одержать легкую победу. Вряд ли в этом матче произойдет сенсация.
Правда, «Гент» плохо играет в гостях. На чужих полях команда не побеждала с 22 сентября. Тогда «Гент» в чемпионате Бельгии на выезде взял верх над «Брюгге» (4:2).
Статистика для ставок
- В текущем месяце «Ларн» в трех встречах одержал одну победу
- В Лиге конференций «Ларн» еще не набрал ни одного очка
- «Гент» не побеждает в гостях с 22 сентября
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Гент» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 7.00, а победа «Ларна» — в 13.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.38 и 2.80 соответственно.
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Прогноз: «Гент» является явным фаворитом предстоящего матча. Ожидается результативная встреча. Скорее всего, гости уверенно победят.
Ставка: победа «Гента» с форой (-2) за 1.77.
Прогноз: Будет результативная встреча. У «Ларна» большие проблемы в защите. Команды забьют в сумме минимум четыре гола.
Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.04.