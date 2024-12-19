«Ларн» сыграет против «Гента» в 6-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 19 декабря, начало — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ларн» — «Гент», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ларн»

Турнирная таблица: «Ларн» является главным аутсайдером Лиги конференций. Команда находится на последнем, 20-м месте в таблице. В пяти встречах «Ларн» не набрал ни одного очка.

Последние матчи: В текущем месяце «Ларн» в трех встречах одержал одну победу. 4 декабря в Кубке лиги был обыгран «Энней Юнайтед». Клуб забил в ворота соперника пять безответных голов.

12 декабря «Ларн» в Лиге конференций встречался с минским «Динамо». Игра оказалась неудачной. Североирландский коллектив уступил со счетом 0:2.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: От «Ларна» вряд ли стоит ждать сюрприз. Клуб в Лиге конференций проигрывает один матч за другим. Предстоящая встреча вряд ли станет исключением.

С октября по декабрь «Ларн» на своем поле выиграл лишь один матч. Это случилось 10 ноября. Тогда «Ларн» дома взял верх над «Колрейном» со счетом 2:1.

«Гент»

Турнирное положение: «Гент» неплохо выступает в текущем розыгрыше Лиги конференций. Команда находится в верхней части таблицы. «Гент» располагается на 13-м месте.

Последние матчи: Текущий месяц «Гент» начал не слишком удачно. Сначала была ничья с «Вестерло» (2:2), а затем поражение во встрече с «Юнион Сент-Жиллуа» (2:3).

Но потом «Гент» смог улучшить результаты. Удалось победить «Сент-Трейден» и «Бачку-Тополу». Вскоре «Гент» сыграл вничью с «Серклем».

Состояние команды: У «Гента» в Лиге конференций три победы и два поражения. Команда набрала 9 очков. Ни один из пяти матчей не закончился вничью.

В предстоящей встрече букмекеры выделили явного фаворита. «Гент» должен одержать легкую победу. Вряд ли в этом матче произойдет сенсация.

Правда, «Гент» плохо играет в гостях. На чужих полях команда не побеждала с 22 сентября. Тогда «Гент» в чемпионате Бельгии на выезде взял верх над «Брюгге» (4:2).

Статистика для ставок

В текущем месяце «Ларн» в трех встречах одержал одну победу

В Лиге конференций «Ларн» еще не набрал ни одного очка

«Гент» не побеждает в гостях с 22 сентября

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Гент» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 7.00, а победа «Ларна» — в 13.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.38 и 2.80 соответственно.

Прогноз: «Гент» является явным фаворитом предстоящего матча. Ожидается результативная встреча. Скорее всего, гости уверенно победят.

Ставка: победа «Гента» с форой (-2) за 1.77.

Прогноз: Будет результативная встреча. У «Ларна» большие проблемы в защите. Команды забьют в сумме минимум четыре гола.

Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.04.