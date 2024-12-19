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    У «Гента» не возникнет никаких проблем?

    Ларн — Гент: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 1.77. 19.12.2024

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    «Гент»
    «Ларн» сыграет против «Гента» в 6-м туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 19 декабря, начало — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ларн» — «Гент», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 19 Декабря 2024 года

    Ларн

  • Ларн
    •  Ларн 23:00 Гент

    Гент

  • Лига конференций. Этап лиги
    •

    «Ларн»

    Турнирная таблица: «Ларн» является главным аутсайдером Лиги конференций. Команда находится на последнем, 20-м месте в таблице. В пяти встречах «Ларн» не набрал ни одного очка.

    Последние матчи: В текущем месяце «Ларн» в трех встречах одержал одну победу. 4 декабря в Кубке лиги был обыгран «Энней Юнайтед». Клуб забил в ворота соперника пять безответных голов.

    Ларн — Гент: коэффициенты букмекеров

    12 декабря «Ларн» в Лиге конференций встречался с минским «Динамо». Игра оказалась неудачной. Североирландский коллектив уступил со счетом 0:2.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: От «Ларна» вряд ли стоит ждать сюрприз. Клуб в Лиге конференций проигрывает один матч за другим. Предстоящая встреча вряд ли станет исключением.

    С октября по декабрь «Ларн» на своем поле выиграл лишь один матч. Это случилось 10 ноября. Тогда «Ларн» дома взял верх над «Колрейном» со счетом 2:1.

    «Гент»

    Турнирное положение: «Гент» неплохо выступает в текущем розыгрыше Лиги конференций. Команда находится в верхней части таблицы. «Гент» располагается на 13-м месте.

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    • Последние матчи: Текущий месяц «Гент» начал не слишком удачно. Сначала была ничья с «Вестерло» (2:2), а затем поражение во встрече с «Юнион Сент-Жиллуа» (2:3).

    Но потом «Гент» смог улучшить результаты. Удалось победить «Сент-Трейден» и «Бачку-Тополу». Вскоре «Гент» сыграл вничью с «Серклем».

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    Состояние команды: У «Гента» в Лиге конференций три победы и два поражения. Команда набрала 9 очков. Ни один из пяти матчей не закончился вничью.

    В предстоящей встрече букмекеры выделили явного фаворита. «Гент» должен одержать легкую победу. Вряд ли в этом матче произойдет сенсация.

    Правда, «Гент» плохо играет в гостях. На чужих полях команда не побеждала с 22 сентября. Тогда «Гент» в чемпионате Бельгии на выезде взял верх над «Брюгге» (4:2).

    Статистика для ставок

    • В текущем месяце «Ларн» в трех встречах одержал одну победу

    • В Лиге конференций «Ларн» еще не набрал ни одного очка

    • «Гент» не побеждает в гостях с 22 сентября

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Гент» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 7.00, а победа «Ларна» — в 13.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.38 и 2.80 соответственно.

    Прогноз: «Гент» является явным фаворитом предстоящего матча. Ожидается результативная встреча. Скорее всего, гости уверенно победят.

    Ставка: победа «Гента» с форой (-2) за 1.77.

    Прогноз: Будет результативная встреча. У «Ларна» большие проблемы в защите. Команды забьют в сумме минимум четыре гола.

    Ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.04.

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    «Ларн» — «Гент»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 19.12.2024. Прогнозы на футбол. У «Гента» не возникнет никаких проблем?
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