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    Истанбул Башакшехир — Коньяспор. Смотреть онлайн в прямом эфире

    22.02.2022 в 20:00 начнется матч в Суперлиге Турции Истанбул Башакшехир — Коньяспор

    Футбол Истанбул Башакшехир
    Истанбул Башакшехир и Коньяспор начнут матч в 20:00 в Суперлиге Турции, 22.02.2022.

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    Последний матч между собой: «Коньяспор» — «Истанбул Башакшехир» 2:1 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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