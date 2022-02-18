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    Семак: Хорошо оцениваю игру Дзюбы. Он мог забить еще

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды от «Бетиса» в Лиге Европы (2:3), оценив игру Ярослава Ракицкого и Артема Дзюбы.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Вариантов у нас практически не было. Мы знаем плюсы и минусы Ракицкого. Но сегодня игра у него не получилось. Но не только у одного него.

    Многих качеств не хватало, чтобы играть на своем уровне. Отсутствие игрового тонуса сказалось на некоторых игроках.

    Российским клубам в феврале всегда приходится играть против соперников на ходу. Сегодня не тот результат, который нас устраивает. И мы могли рассчитывать на большее.

    Хорошо оцениваю игру Дзюбы. Он мог забить еще. Заменили его, чтобы освежить игру. Но игру Дзюбы оцениваю хорошо.

    Бросать в такую игру Одоевского сложно. Он даже на уровне РПЛ не играл. Миша Кержаков последний матч сыграл хорошо. Поэтому решили сделать выбор в его пользу», — передает слова Семака Sport24.

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