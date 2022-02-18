Семак: Хорошо оцениваю игру Дзюбы. Он мог забить еще

Главный тренер «Зенита»прокомментировал поражение своей команды отв Лиге Европы (2:3), оценив игру

«Вариантов у нас практически не было. Мы знаем плюсы и минусы Ракицкого. Но сегодня игра у него не получилось. Но не только у одного него.

Многих качеств не хватало, чтобы играть на своем уровне. Отсутствие игрового тонуса сказалось на некоторых игроках.

Российским клубам в феврале всегда приходится играть против соперников на ходу. Сегодня не тот результат, который нас устраивает. И мы могли рассчитывать на большее.

Хорошо оцениваю игру Дзюбы. Он мог забить еще. Заменили его, чтобы освежить игру. Но игру Дзюбы оцениваю хорошо.

Бросать в такую игру Одоевского сложно. Он даже на уровне РПЛ не играл. Миша Кержаков последний матч сыграл хорошо. Поэтому решили сделать выбор в его пользу», — передает слова Семака Sport24.