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    Ризеспор — Истанбул Башакшехир. Смотреть онлайн в прямом эфире

    18.02.2022 в 20:00 начнется матч в турецской футбольной Суперлиге Ризеспор — Истанбул Башакшехир

    Футбол Истанбул Башакшехир
    Ризеспор и Истанбул Башакшехир начнут матч в 20:00 в турецской футбольной Суперлиге, 18.02.2022.

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    Последний матч между собой: «Истанбул Башакшехир» — «Ризеспор» 3:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.

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