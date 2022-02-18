Последний матч между собой: «Истанбул Башакшехир» — «Ризеспор» 3:0 (полная статистика встреч). Это значит, что в этот раз команды могут порадовать болельщиков яркой игрой.
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- Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ризеспор» — «Истанбул Башакшехир». Коэффициент ставки — 1.96.
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