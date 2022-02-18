«Ризеспор» и «Башакшехир» встретятся 18 февраля в рамках матча 26 тура чемпионата Турции (Суперлига). Начало в 20:00 по мск. «Ризеспор» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ризеспор»

Команда является представителем группы аутсайдеров. Она занимает 18 место, имея в своем активе 23 набранных очка. Статистика результатов — 6 побед, 5 ничьих и 14 поражений.

«Ризеспор» в последних пяти турах выиграл один раз, обыграв на своем поле «Антальяспор». Было это в конце января. Месяц у команды закончился ничьей с «Хатайспором» (0:0).

На старте февраля «черноморские ястребы» потерпели поражение от «Аданадемирспора» (1:3). В последнем туре коллектив довольствовался нулевой ничьей с «Алтаем».

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«Ризеспор» с 42 пропущенными голами является держит пальму первенства в списке самых пропускаемых команд лиги.

«Башакшехир»

У гостей сейчас 4 место в таблице, которое позволяет попасть в Лигу конференций (квалификация). Они набрали 40 очков и выиграли две встречи подряд.

«Башакшехир» всухую победил «Фенербахче» (1:0), а также обыграл «Газиантеп» (2:0). Всего в этом сезоне гости одержали 12 побед, что половина от всех результатов команды.

Отметим, что до победы над «Фенербахче» «Башакшехир» не мог выиграть на выезде на протяжении четырех туров. Также этот результат прервал общую безвыигрышную серию команды в чемпионате.

В матче из-за травмы не примет участия основной полузащитник Махмут Текдемир.

Прогноз и ставка

Прогнозируемо гости считаются фаворитами. На их победу букмекеры дают 1.96. Победа «Ризеспора» оценивается коэффициентом 3.85. Ничья предлагается с котировкой 3.55.

В какой-то степени результат матча очевиден. «Ризеспор» — аутсайдер, который больше всех пропускает и редко добывает победы в матчах чемпионата. «Башакшехир» собирается в еврокубки и выиграл два последних поединка всухую.

Мы рекомендуем поставить на победу фаворита этой встречи. Он обыгрывал «Ризеспор» в двух прошлых очных встречах.