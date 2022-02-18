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    «Башакшехир» должен брать очки

    «Ризеспор» — «Истанбул Башакшехир». Прогноз (к. 1.96) и ставки на футбол, чемпионат Турции, 18 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ризеспор» — «Истанбул Башакшехир»
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    «Ризеспор» и «Башакшехир» встретятся 18 февраля в рамках матча 26 тура чемпионата Турции (Суперлига). Начало в 20:00 по мск. «Ризеспор» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 18 Февраля 2022 года

    «Ризеспор»

    Команда является представителем группы аутсайдеров. Она занимает 18 место, имея в своем активе 23 набранных очка. Статистика результатов — 6 побед, 5 ничьих и 14 поражений.

    «Ризеспор» в последних пяти турах выиграл один раз, обыграв на своем поле «Антальяспор». Было это в конце января. Месяц у команды закончился ничьей с «Хатайспором» (0:0).

    На старте февраля «черноморские ястребы» потерпели поражение от «Аданадемирспора» (1:3). В последнем туре коллектив довольствовался нулевой ничьей с «Алтаем».

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    «Ризеспор» с 42 пропущенными голами является держит пальму первенства в списке самых пропускаемых команд лиги.

    «Башакшехир»

    У гостей сейчас 4 место в таблице, которое позволяет попасть в Лигу конференций (квалификация). Они набрали 40 очков и выиграли две встречи подряд.

    «Башакшехир» всухую победил «Фенербахче» (1:0), а также обыграл «Газиантеп» (2:0). Всего в этом сезоне гости одержали 12 побед, что половина от всех результатов команды.

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    • Отметим, что до победы над «Фенербахче» «Башакшехир» не мог выиграть на выезде на протяжении четырех туров. Также этот результат прервал общую безвыигрышную серию команды в чемпионате.

    В матче из-за травмы не примет участия основной полузащитник Махмут Текдемир.

    Прогноз и ставка

    Прогнозируемо гости считаются фаворитами. На их победу букмекеры дают 1.96. Победа «Ризеспора» оценивается коэффициентом 3.85. Ничья предлагается с котировкой 3.55.

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    В какой-то степени результат матча очевиден. «Ризеспор» — аутсайдер, который больше всех пропускает и редко добывает победы в матчах чемпионата. «Башакшехир» собирается в еврокубки и выиграл два последних поединка всухую.

    Мы рекомендуем поставить на победу фаворита этой встречи. Он обыгрывал «Ризеспор» в двух прошлых очных встречах.

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    «Ризеспор» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 18.02.2022. Прогнозы на футбол. «Башакшехир» должен брать очки
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