Малафеев: Еще ничего не потеряно, шансы у «Зенита» есть

Бывший вратарь «Зенита»высказался о поражении «сине-бело-голубых» в матче против «Бетиса» (3:2) в 1/16 финала Лиги Европы.

«В целом игра хорошо смотрелась, было достаточно хорошей скорости и много борьбы. Первый тайм действительно был интересный, сначала был провальный для "Зенита", но в целом потом игру выровняли и по забитым мячам, и потом игра была на встречных курсах, были обоюдоострые моменты. Второй тайм был не таким интенсивным.

Дебют Альберто и Сергеева? В целом неплохо вышли. У них был хороший на двоих момент, если Альберто был бы чуть поудачливей, и защитник не перекрыл, вообще бы круто сработала связка: сброс на Сергеева и голевой момент. Времени у Сергеева было не так много. Думаю, удалось их увидеть, а самое главное, что они не выпали из игры.

Еще ничего не потеряно, шансы есть и с такой игрой. "Зенит" не заслуживал сегодня поражения с учетом двух таймов и самой игры», — цитирует Малафеев «Спорт-Экспресс».

Ответный матч состоится 24 февраля в Севилье.